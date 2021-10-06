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Происшествия6 октября 2021 15:50

Под Белгородом задержали последователя террористов-одиночек

Спецслужбы отказались от комментариев
Алексей СЕРГУНИН
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В пресс-службах региональных управлений ФСБ и следственного комитета от комментариев «Комсомолке» отказались. Хотя никто не отрицает, что парень существует.

В пресс-службах региональных управлений ФСБ и следственного комитета от комментариев «Комсомолке» отказались. Хотя никто не отрицает, что парень существует.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщают ряд белгородских пабликов, в Валуйском городском округе задержали 18-летнего парня.

Он разместил на своей странице сообщение с угрозой теракта. Текст сопровождался фотографиями Тимура Бекмансурова и Ильназа Галявиева, устроивших стрельбу в учебных заведениях Перми и Казани. Этот пост обнаружили специально обученные люди.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Максимально возможное наказание – до пяти лет лишения свободы.

В свою очередь в пресс-службах региональных управлений ФСБ и следственного комитета от комментариев «Комсомолке» отказались. Хотя никто не отрицает, что парень существует.

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