«Открытие» вернет двум тысячам компаний комиссии по платежам

Возврат комиссии осуществляется автоматически, за каждый месяц в период действия программы. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Напомним, в ходе ПМЭФ-2021 президент России предложил на период до конца года возместить в полном объеме уплаченную малым бизнесом комиссию за использование СБП. Для реализации этой меры Минэкономразвития было отобрано 53 российских банка. Из федерального бюджета на компенсации выделено 500 миллионов рублей. Всего, по данным Минэкономразвития, компенсацию получат более 10 тысяч компаний.

Всего, с учетом банка для малого бизнеса «Точка» – входит в группу «Открытие» – субсидию получают порядка 2000 предприятий-клиентов банка «Открытие». В основном это микропредприятия практически со всей России. Сфера их деятельности разнообразна: от бытовой электроники, туристических и медицинских услуг до флористики. Важно, что получить такую компенсацию могут как действующие, так и новые клиенты банка.

- Мы видим положительную динамику подключения компаний-клиентов банка к Системе быстрых платежей. Новая госпрограмма поддержки, на наш взгляд, позволит, как минимум, удвоить количество активных клиентов и объемы операций через СБП. Использование СБП для расчетов с покупателями позволяет предприятиям исключить комиссию за проведение расчетов, что само по себе уникально в рамках финансовых услуг. Чем активнее предприятия будут стимулировать своих клиентов на оплату по QR-кодам, тем больше выгоды получат для своего бизнеса, - подчеркивает Александр Дынин, вице-президент, директор департамента эквайринга ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

До 6 октября будут компенсированы комиссии за платежи, совершенные в июле и августе 2021 года. А с 1 октября банк «Открытие» начал прием заявок на возврат комиссии за сентябрь.