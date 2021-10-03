Жительница Белгородской области «заминировала» больницу, чтобы не выходить на работу

Максимальный срок, который может грозить телефонным террористам, увеличен до пяти лет лишения свободы. Фото: Артем ГРЕБЕНИК

Жительница Валуек устроила переполох в районной больнице, сообщив о ее минировании.

Как сообщили «КП» в пресс-службе УФСБ России по Белгородской области, женщина 1987 года рождения совершила ложное сообщение об акте терроризма, чтобы не идти на работу.

В соответствии с ч.1 ст. 207 УК РФ ее приговорили к лишению свободы на срок до полутора лет (условно). Во время судебного заседания осужденная признала свою вину. Приговор вступил в законную силу.

Важная деталь. С учетом значительной опасности преступлений подобного рода, а также в связи с отвлечением сил и средств многих структур на обеспечение общественной безопасности законодательно были ужесточены санкции за совершение подобных преступлений.

Теперь максимальный срок, который может грозить телефонным террористам, увеличен до пяти лет лишения свободы.