Особенности «тихой охоты» - с начала года в Белгородской области больше двадцати человек отравились грибами

Отправляясь на "тихую охоту", важно не забывать элементарные правила безопасности. фото: Артем Гребеник.

Осенний лес манит и бывалых грибников, и любителей. Не первую неделю белгородцы делятся в социальных сетях фотографиями с «тихой охоты». Отправляясь на нее с азартом и лукошками, важно не забывать элементарные правила безопасности. Ведь такой поход не всегда оставляет приятные впечатления. Неудачным опытом поделилась в одном из пабликов местная жительница.

- 25 сентября собрала грибы в лесу в районе лыже-роллерной трассы города Белгорода (дубовый и смешанный лес). Рядовка белого цвета, растет большими кругами с приятным мучнистым запахом. Грибы отварила и замариновала. У них был очень приятный вкус, консистенция плотная. Попробовали всей семьей по одному грибочку. Отравились все, - рассказала женщина.

С начала года, по данным регионального Управления Роспотребнадзора, в Белгородской области официально зафиксировано 13 случаев отравления грибами. Из них два произошли во втором квартале – в результате пострадали три человека в Белгороде. Остальные приходятся на третий квартал. Шесть случаев отравления с одиннадцатью пострадавшими зарегистрировано в Шебекино. По одному человеку отравились в Валуйках и Яковлевском городском округе. Еще три таких факта зарегистрировано в Старом Осколе – пострадали семеро. Итого за год – больше двадцати человек. К счастью, обошлось без летальных исходов. Как отметили в Роспотребнадзоре, все эти случаи носят бытовой характер и не связаны с производственной деятельностью.

От таких неприятностей никто не застрахован, но соблюдение простых правил все же повышает шансы их избежать. Главное - помнить:

- собирать можно только знакомые грибы;

- искать их надо подальше от дорог, вне населенных пунктов, в экологически чистых районах;

- складывать добычу следует в плетеные корзинки – тогда грибы дольше останутся целыми;

- не стоит собирать грибы в ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки – так они быстро испортятся;

- срезать каждый гриб нужно с целой ножкой;

- не стоит пробовать на вкус сырые грибы;

- придя домой, сразу же переберите все лукошко, выбросите подозрительные, червивые и дряблые грибы, а также те, у которых нет ножки.

Принесенные грибы настоятельно рекомендуют подвергнуть кулинарной обработке в день сбора. Ведь – это белок, а он быстро портится. По той же причине врачи не советуют ими злоупотреблять. Ведь белковый продукт с большим содержанием клетчатки переваривается с трудом. На ночь от такой пищи лучше вообще отказаться. Нельзя хранить грибы в тепле, мариновать или солить в оцинкованной и глиняной глазурованной посуде.

Самыми опасными считаются отравления бледной поганкой и мухомором. Однако если в большинстве случаев их распознать могут даже школьники, то с «двойниками» дело обстоит несколько сложнее. Взять, к примеру, ложные опята. Надо знать, что серо-желтые и кирпично-красные грибы – это двойники. А желчный гриб похож на белый, но при разрезе мякоть у него розовеет. К тому же, он очень горький.

Медики настаивают - даже при легком отравлении следует сразу же обратиться к врачу или вызвать скорую помощь. Иначе последствия могут быть весьма печальными. В качестве первой помощи рекомендуется промыть желудок. Для уменьшения обезвоживания организма и жажды, сопровождающих отравление грибами, следует давать больному пить холодную, слегка подсоленную воду, холодный крепкий чай и молоко.

- Педантично придерживаясь правил сбора и приготовления грибов, вы непременно убережете свое здоровье и здоровье ваших близких и получите удовольствие от вкусных грибных блюд! – отмечают в Роспотребнадзоре.