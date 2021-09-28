Коллектив Ивнянского РЭС «Белгородэнерго» отметили 55-летие

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

История электросетевого комплекса Ивнянского района уходит в далекие 50-е, когда поселок получал электроэнергию от ТЭЦ сахарного завода. Центральные сельские улицы по графику освещались от колхозных дизельных электростанций. Так продолжалось до тех пор, пока в районе не построили первую линию электропередачи 35 кВ от подстанции «Рудник» с отпайкой на сахарный завод. К началу 1960-х годов в районе ввели в эксплуатацию первую подстанцию 35 кВ «Сахзавод». В 1965 году построили подстанцию 35 кВ «Круглик», обеспечившую электроснабжение сел Новенькое, Круглик и Верхопенье. А год спустя, 19 сентября 1966 года, решением исполкома Ивнянского районного совета депутатов трудящихся для обслуживания электрических сетей и подстанций был организован Ивнянский РЭС.

Заместитель главы администрации Ивнянского района по строительству, транспорту и ЖКХ Андрей Панин отметил высокий профессионализм и ответственность энергетиков в деле энергообеспечения района и вручил главному инженеру Ивнянского РЭС Петру Медведеву благодарственное письмо главы администрации.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Почетными грамотами и благодарностями в честь 55-летия отмечены заместитель начальника РЭС по реализации услуг Андрей Переверзев, электромонтеры оперативно-выездной бригады Валерий Чуваков и Юрий Польщиков, кладовщик, председатель цехового комитета Ивнянского РЭС Ольга Михайлова, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Иван Ковалев. Особые слова уважения и благодарности прозвучали в адрес династии Лобынцевых, общий трудовой стаж которых составляет 59 лет.

Нынешнее поколение энергетиков чтит память тех, кто стоял у истоков электрификации Ивнянского района. Почетными гостями праздника стали ветераны Ивнянского РЭС Николай Азаров, Анатолий Терентьев, Нина Дудченко, Татьяна Лобынцева, которые создали колоссальный запас прочности и надежности энергосистемы района.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

С юбилеем коллектив предприятия поздравил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Сергей Демидов.

- История Ивнянского РЭС неразрывно связана с историей Белгородской энергосистемы, которая 1 октября этого года отметит свой 60-летний юбилей, – отметил он. – В летопись побед и достижений ивнянские энергетики вписали не одну яркую страницу. С именами первых энергетиков связана массовая электрификация района, строительство крупных питающих центров и тысяч километров линий электропередачи, повышение надежности и устойчивости электросетевого комплекса. Героические начинания первых энергетиков подхватили их преемники. Сегодня Ивнянский РЭС – это сложившийся коллектив профессионалов, которые своим трудом обеспечивают жизнедеятельность предприятий и организаций, создают уют и комфорт в домах жителей района, – подчеркнул Сергей Демидов.