С 1 октября у ряда белгородских бюджетников на 20% вырастет зарплата, а «детям войны» увеличат пособие

В правительстве региона рассказали, у кого из белгородцев с октября вырастут доходы. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области «детям войны», не получавшим пособие в связи с наличием других льгот, перечислили выплаты за девять месяцев с начала года. Теперь все, кто входит в эту категорию, будут получать деньги ежемесячно. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Белгородской области. Сюда входят люди, родившимся с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года. На сегодняшний день в регионе их порядка 86 тысяч. Пока пособие составляет 902 рубля, с 1 октября его повысят на 20% - до 1082 рублей.

Со следующего месяца на 20% также поднимут зарплаты низкооплачиваемым категориям бюджетников – это более 50 тысяч работников здравоохранения, образования, соцзащиты, культуры и спорта. Такое решение принял глава региона Вячеслав Гладков, чтобы помочь людям с маленькими доходами. Планируется повысить не только оклады, а всю сумму выплат. Прибавку в ноябре получат кастелянши, буфетчицы, инструкторы по спорту, уборщики производственных и служебных помещений, водители, дворники и разнорабочие. Кроме того, с 1 октября на 20% в регионе увеличат соцвыплаты многодетным, труженикам тыла, репрессированым и ветеранам труда.

Новую выплату теперь будут получать вышедшие на пенсию и прекратившие трудовую деятельность белгородские педагоги, имеющие госнаграды – почетные звания в сфере образования: «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель», «Заслуженный работник физической культуры» и другие почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР. Ежемесячно сумма будет составлять 3450 рублей с учетом налога на доходы физических лиц. Для получения выплат необходимо предоставить в областной департамент образования (г. Белгород, ул. Преображенская, д. 80) заявление, копии паспорта, трудовой книжки, удостоверения, свидетельство или документ, подтверждающие присвоение государственной награды – почетного звания, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); СНИЛС; банковские реквизиты счета - карта «Мир»; справку о получении пенсии или копию пенсионного удостоверения; сведения о проживании на территории Белгородской области. Сделать это можно лично, через представителя по нотариально заверенной доверенности либо почтовым отправлением, позволяющим подтвердить факт получения и дату отправления.