Волонтеры «Металлоинвеста» высадили на Белгородчине новые деревья

Новые деревья появились в Губкине.

Напомним, впервые акция была проведена в 2019 году и реализуется в рамках национального проекта «Экология». Всего к 2030 году планируется высадить по всей стране 5 миллиардов деревьев. Организаторами выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, а также АНО «Национальные приоритеты» и АНО «Сад памяти». Компания уже высадила более 250 тысяч деревьев на площади 70 га.

- Для Металлоинвеста, ведущей горно-металлургической компании, забота об окружающей среде – ключевой стратегический приоритет. Разведанные запасы месторождений компании рассчитаны на 130 лет. Мы живем и работаем в наших городах и здесь будут жить наши дети – поэтому развиваем производство на долгосрочной основе в гармонии с природой. Мы постоянно работаем над улучшением экологической ситуации, сохранением биоразнообразия, чтобы наши города были зелеными и комфортными для жизни, – отметила директор по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова.

В экологической акции в Губкине приняли участие более 100 волонтёров Лебединского ГОКа, а также сотрудники госучреждений, коммунальных служб и жители города. На четырёх основных городских локациях было высажено около 600 саженцев преимущественно лиственных пород – клён, берёза, рябина, яблоня. Именно эти деревья наиболее эффективно поглощают углекислый газ и насыщают воздух кислородом.

- Белгородская область активный участник всех программ, направленных на экологическую устойчивость. Массовая высадка деревьев – актуальное для нас мероприятие. В настоящее время облесённость нашего региона составляет порядка 8% при нормативах не менее 15%, – прокомментировала Юлия Щедрина, заместитель Губернатора Белгородской области – начальник департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды. – И замечательно, что у таких важных и значимых инициатив есть надежный партнёр в лице компании «Металлоинвест».