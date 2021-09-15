В Белгородской области стало больше деревьев

Несколько десятков человек из разных уголков области объединились в экологический десант

14 сентября Белгородчина пополнилась еще один зеленым участком - инициаторами высадки деревьев выступили активисты и сторонники партии «Новые люди». Эти несколько десятков человек из разных уголков области объединились в экологический десант, связались с проектом «Посади лес» и осуществили важное для экологии края дело: на территории в 1 га появились молодые дубы, клены, липы.

Георгий Зайцев: "Подобные идеи всегда находят поддержку в партии"

- Легкие нашей планеты – это деревья, и мы обязаны их беречь, - уверена Кристина Ларина, юрист и экоконсультант, член партии «Новые люди». – Очень важно проводить подобные мероприятия, ведь мы много говорим о вредном воздействии на окружающую среду и признаем экологические проблемы, но недостаточно делаем. Я являюсь куратором международного движения за отказ от сделанных из целлюлозы одноразовых стаканчиков, и не понаслышке знаю, о том, как нещадно человек уничтожает лес. В частности, ежегодно для их производства вырубается 32 миллиона деревьев – колоссальный урон экологии. Поэтому я призываю всех задуматься о масштабе нашего вторжения в природу и внести свой вклад в сохранение нашей планеты. Посади дерево, меньше используй полиэтиленовые пакеты, сделать отчисление в зеленый фонд, даже элементарно убери мусор после отдыха на природе. Это так просто, но очень важно!

Волонтеры регулярно высаживают деревья в разных районах области

Приятно, что Белгородчина уже не первый раз становится площадкой проведения таких акций - волонтеры регулярно высаживают деревья в разных районах области.

- Подобные идеи всегда находят поддержку в партии. Ведь если говорить о ТОПе проблем, волнующих жителей Белгородской области, то экология здесь звучит в первой тройке, уступая лишь здравоохранению и благосостоянию людей. Что и неудивительно: взрывы в карьерах горно-обогатительных комбинатов, множество несанкционированных свалок, регулярная вырубка деревьев, к сожалению, стали привычными. Поэтому на сегодняшний день мы не просто говорим о важности решения острых экологических вопросов, но и подкрепляем это личным примером, - рассказывает Георгий Зайцев, секретарь Совета регионального отделения партии.

На территории в 1 гектара появились молодые дубы, клены, липы

Завершив высадку деревьев, присутствующие на мероприятии активисты поделились своими эмоциями. И были в этом единодушны: можно только говорить, что проблем в стране много и нужна государственная поддержка в их решении, а можно начать с себя и сделать что-то полезное хотя бы для тех, кто рядом. Каждый человек может внести свой вклад в защиту экологии – достаточно иметь желание и чувство ответственности.