В Белгородской области нашли затонувшие «Жигули» с человеческими останками

В реке Топлинка вблизи села Болдыревка Белгородского района водолазы обнаружили автомобиль, на котором 20 лет назад уехал пропавший мужчина. Фото пресс-службы СУ СК России по Белгородской области.

В уголовном деле, возбужденном в Белгородской области летом 2001 года, появились новые улики. Причем более чем значительные.

Напомним, что 20 лет назад об исчезновении родственника в правоохранительные органы обратился брат пропавшего. Было установлено, что 6 июля 2001 года 42-летний белгородец на своем автомобиле «ВАЗ 2105» привез сожительницу на дачу в поселок Политотдел. Сам сказал, что поехал на рыбалку, и после этого его никто не видел.

Так как оперативно-розыскные мероприятия не принесли результата, расследование уголовного дела было приостановлено.

В этом году участники аналитической группы по расследованию преступлений прошлых лет проанализировали материалы уголовного дела, после чего было решено его возобновить.

Отдел криминалистики совместно со следователем следственного отдела по Белгородскому району и сотрудниками регионального управления уголовного розыска УМВД России вновь допросили родственников пропавшего. Они рассказали об излюбленных местах ловли рыбы мужчиной. Последовательно эти места были обследованы.

В реке Топлинка вблизи села Болдыревка Белгородского района водолазы обнаружили автомобиль, на котором 20 лет назад уехал пропавший мужчина. Вытащив из воды «Жигули», правоохранители нашли костные останки человека.

Как пояснили «КП» в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области, «сейчас назначен комплекс судебных экспертиз для установления личности человека, костные останки которого обнаружены, причин смерти, обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается».