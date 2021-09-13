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Общество13 сентября 2021 11:30

В Белгороде состоялся круглый стол на тему трезвости

Накануне Дня трезвости Новые люди провели в городе опрос об отношении людей к пивнякам в жилых домах
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Завершилось мероприятие массовой зарядкой на свежем воздухе, которую провел обладатель черного пояса по кудо Юрий Давыдов

Завершилось мероприятие массовой зарядкой на свежем воздухе, которую провел обладатель черного пояса по кудо Юрий Давыдов

11 сентября в России отмечались два полярных праздника – День трезвости и День граненого стакана. Белгородцы поддержали идеи здорового образа жизни.

Накануне в областном наркодиспансере прошел круглый стол на тему «Трезвость – норма жизни». В нем приняли участие чемпион России по кудо и представитель Новых людей Юрий Давыдов, программный директор реабилитационного центра «Воскресение» Юрий Шафигулин, представители сообщества «Анонимные Алкоголики», сотрудники и пациенты медучреждения, а также волонтеры.

В Белгороде обсудили проблемы трезвости

В Белгороде обсудили проблемы трезвости

ПРО ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

На мероприятии вспомнили историю возникновения Дня трезвости. Впервые его отметили в 1913 году по инициативе Православной церкви. По традиции в этот день не продают спиртное. В ходе обсуждений участники круглого стола пришли к выводу о том, что безопасной дозы алкоголя не существует, и как сложится жизнь человека, зависит лишь от его выбора. Завершилось мероприятие массовой зарядкой на свежем воздухе, которую провел обладатель черного пояса по кудо Юрий Давыдов.

- Такие мероприятия важны и полезны. Если мне хоть немного удалось сдвинуть фокус на спорт и здоровый образ жизни у проходивших лечение – это уже победа. Чтобы народ стремился к трезвости, надо подавать правильный пример, особенно подрастающему поколению, - подчеркнул спортсмен.

В преддверии Дня трезвости в городе провели опрос об отношении людей к пивнякам

В преддверии Дня трезвости в городе провели опрос об отношении людей к пивнякам

ЗА СПОКОЙНЫЕ ДВОРЫ

Одна из наболевших проблем для жителей Белгорода – пивные точки в жилых домах. В преддверии Дня трезвости в городе провели опрос об отношении людей к пивнякам. По словам координатора белгородского отделения партии «Новые люди» Георгия Зайцева, 900 из 1000 горожан негативно относятся к расположению «пивнух» в жилых домах.

Во время визита в Белгород с жильцами проблемной высотки встречалась бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Горожане пожаловались ей на шум и не всегда адекватное поведение посетителей увеселительного заведения.

- Жители не понимают, почему закон о запрете нахождения таких точек был принят, а все осталось по-прежнему. По официальной статистике количество пивных магазинов в Белгороде – 3127. При этом точек продаж, оформленных под бары и кафе еще столько же. Пивные магазины в жилых домах запрещены, а вот так называемые бары и кафе - нет. Помимо этого, они могут работать и после десяти часов вечера. То есть владельцы успешно обходят этот закон и остаются при своем. Мы будем бороться за спокойные дворы, - отметил Георгий Зайцев.

В День трезвости белгородские спортсмены вышли с одиночными пикетами к проблемным домам

В День трезвости белгородские спортсмены вышли с одиночными пикетами к проблемным домам

ПРОТИВ ПИВНЯКОВ

В День трезвости белгородские спортсмены вышли с одиночными пикетами к проблемным домам. В одном из них – на Королева,6 – сразу пять пивнух. За здоровый образ жизни и в поддержку жильцов многоэтажек, где расположены наливайки, выступили чемпион России по кудо Юрий Давыдов, тренер сквош-клуба Анастасия Волкова, ветеран бокса Владислав Воронцов, кандидат в мастера спорта по акробатике Диана Харыбина и другие.

По мнению партийцев, законы должны приниматься не для галочки, а для людей. Это позволит сделать дворы чистыми, спокойными и безопасными.

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