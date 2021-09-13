В Белгороде состоялся круглый стол на тему трезвости

Завершилось мероприятие массовой зарядкой на свежем воздухе, которую провел обладатель черного пояса по кудо Юрий Давыдов

11 сентября в России отмечались два полярных праздника – День трезвости и День граненого стакана. Белгородцы поддержали идеи здорового образа жизни.

Накануне в областном наркодиспансере прошел круглый стол на тему «Трезвость – норма жизни». В нем приняли участие чемпион России по кудо и представитель Новых людей Юрий Давыдов, программный директор реабилитационного центра «Воскресение» Юрий Шафигулин, представители сообщества «Анонимные Алкоголики», сотрудники и пациенты медучреждения, а также волонтеры.

В Белгороде обсудили проблемы трезвости

ПРО ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

На мероприятии вспомнили историю возникновения Дня трезвости. Впервые его отметили в 1913 году по инициативе Православной церкви. По традиции в этот день не продают спиртное. В ходе обсуждений участники круглого стола пришли к выводу о том, что безопасной дозы алкоголя не существует, и как сложится жизнь человека, зависит лишь от его выбора. Завершилось мероприятие массовой зарядкой на свежем воздухе, которую провел обладатель черного пояса по кудо Юрий Давыдов.

- Такие мероприятия важны и полезны. Если мне хоть немного удалось сдвинуть фокус на спорт и здоровый образ жизни у проходивших лечение – это уже победа. Чтобы народ стремился к трезвости, надо подавать правильный пример, особенно подрастающему поколению, - подчеркнул спортсмен.

В преддверии Дня трезвости в городе провели опрос об отношении людей к пивнякам

ЗА СПОКОЙНЫЕ ДВОРЫ

Одна из наболевших проблем для жителей Белгорода – пивные точки в жилых домах. В преддверии Дня трезвости в городе провели опрос об отношении людей к пивнякам. По словам координатора белгородского отделения партии «Новые люди» Георгия Зайцева, 900 из 1000 горожан негативно относятся к расположению «пивнух» в жилых домах.

Во время визита в Белгород с жильцами проблемной высотки встречалась бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Горожане пожаловались ей на шум и не всегда адекватное поведение посетителей увеселительного заведения.

- Жители не понимают, почему закон о запрете нахождения таких точек был принят, а все осталось по-прежнему. По официальной статистике количество пивных магазинов в Белгороде – 3127. При этом точек продаж, оформленных под бары и кафе еще столько же. Пивные магазины в жилых домах запрещены, а вот так называемые бары и кафе - нет. Помимо этого, они могут работать и после десяти часов вечера. То есть владельцы успешно обходят этот закон и остаются при своем. Мы будем бороться за спокойные дворы, - отметил Георгий Зайцев.

В День трезвости белгородские спортсмены вышли с одиночными пикетами к проблемным домам

ПРОТИВ ПИВНЯКОВ

В День трезвости белгородские спортсмены вышли с одиночными пикетами к проблемным домам. В одном из них – на Королева,6 – сразу пять пивнух. За здоровый образ жизни и в поддержку жильцов многоэтажек, где расположены наливайки, выступили чемпион России по кудо Юрий Давыдов, тренер сквош-клуба Анастасия Волкова, ветеран бокса Владислав Воронцов, кандидат в мастера спорта по акробатике Диана Харыбина и другие.

По мнению партийцев, законы должны приниматься не для галочки, а для людей. Это позволит сделать дворы чистыми, спокойными и безопасными.