В воскресенье под Белгородом загорелся экскурсионный автобус с детьми-инвалидами - никто не пострадал

Во время происшествия, к счастью, никто не пострадал. Фото: телеграм-канал жесть Белгород

Происшествие случилось 12 сентября в селе Великомихайловка Новооскольского городского округа. По предварительным данным, около 15 часов на трассе «Белгород-М4 «Дон» загорелся экскурсионный автобус «Mercedes-Benz O 305», перевозивший детей с ограниченными возможностями здоровья. К счастью, никто не пострадал. По информации из открытых источников, одного ребенка вынесли очевидцы. Остальные покинули салон сами.

Проезжавшие мимо водители не остались в стороне и принялись тушить автобус. По информации на сайте Главного управления МЧС России по Белгородской области, сообщение о происшествии поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу в 15 часов 04 минуты. В 15.15 пожар был локализован, в 15.19 полностью ликвидирован.

Одна из пассажирок написала в комментариях в соцсети, что туристов доставили в новооскольский Центр патриотического воспитания молодежи, где угостили чаем и бутербродами, а после на другом автобусе отвезли в Белгород.

Прокуратура уже проводит проверку по факту возгорания. «Будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства», - сообщили в ведомстве.