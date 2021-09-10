Металлоинвест поддержит лучших студентов-металлургов

Фото: Руслан Батаев.

С этого учебного года Металлоинвест будет поддерживать именными стипендиями лучших студентов-металлургов, обучающихся в МИСиС и его филиалах. Такое решение — дань памяти о скоропостижно ушедшем из жизни генеральном директоре компании Андрее Варичеве, который стоял у истоков создания компании и внёс колоссальный вклад в развитие предприятий горно-металлургической отрасли.

В День знаний стипендиатами стали 13 первокурсников НИТУ «МИСиС», зачисленных по общему конкурсу с наивысшим средним баллом ЕГЭ. Среди них обладатели дипломов с отличием, золотых знаков ГТО, участники и призёры олимпиад, победители творческих конкурсов и фестивалей.

- Сегодня для нашей компании очень важный день - вручение первых стипендий имени Андрея Владимировича Варичева. Он посвятил металлургии почти 30 лет. Андрей Владимирович всегда смотрел вперёд, в будущее, стремился к развитию и внедрению новых технологий, - отметил Назим Эфендиев. - Сегодня Металлоинвест продолжает укреплять передовые позиции в отрасли. Для нас важно поддерживать и поощрять талантливых студентов, ведь именно вам предстоит двигать вперёд нашу индустрию, стать новым поколением российских металлургов!

В Губкинском филиале НИТУ «МИСиС» сертификат на именную премию им. А. В. Варичева получила студентка первого курса Анна Ткачук, выбравшая специальность «горное дело».

- Рада получать стипендию имени Андрея Владимировича Варичева, - делится впечатлением девушка. - Это хорошая поддержка. Теперь смогу в какой-то степени не зависеть от родителей финансово и осуществить мечту - съездить на экскурсию в Санкт-Петербург. К выбору университета подошла основательно: выяснила, что в прошлом году МИСиС вошёл в ТОП-5 рейтинга журнала Forbes, показав лучшие результаты по критериям востребованности выпускников. Для меня важно после получения диплома найти стабильную работу. Одна из самых востребованных и высокооплачиваемых профессий в Губкине - горный инженер. Специфика и масштабы выбранной специальности не пугают, наоборот, вдохновляют.

Марина Валгуснова