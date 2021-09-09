Станислав Панов: жить по-новому!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Госдумы РФ восьмого созыва Станислава Геннадьевича Панова.

- КПРФ – самый серьезный оппонент партии власти, а Станислав Панов – единственный реальный конкурент для представителя партии власти на выборах депутатов Государственной Думы по 75 избирательному округу.

- Он имеет большой управленческий и организационный опыт, является депутатом Белгородской областной Думы, первым секретарем Комитета БРО КПРФ. Это позволит ему успешно отстаивать интересы жителей Белгородчиныв Госдуме.

- Станиславу Панову уже удавалось в Старом Осколе получить большее количество голосов избирателей, чем кандидату от власти. И этот успех можно повторить!

Станислав Геннадьевич Панов

- Родился 03 августа 1972 года в городе Алмалык Ташкентской области Узбекской ССР.

- В 1989 году окончил среднюю школу и поступил в Ташкентский Государственный Технический Университет, в 1994 году в должности оперуполномоченного начал службу в Новоуренгойском ГОВД.

- С 2000 года проживает в Старом Осколе и работает коммерческим директором компании «РиК Строй», имеет почетное звание «Топ-менеджер Российской Федерации-2006».

- В рядах КПРФ – с 2005 года. С 2012-го - депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа, с 2015 года - Белгородской областной Думы.

- Женат, воспитывает троих детей.

Из программы Станислава Панова

1. Приоритет – социальной сфере

Увеличим прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда.

Отменим пенсионную реформу. Поддержим детей войны.

Особое внимание – детям, матерям, инвалидам, старикам.

Молодежи – реальные «социальные лифты».

Разгрузим работников сферы образования и культуры от запредельного объема бюрократической работы.

Медработникам – достойные условия труда.

Обеспечим жителям Белгородской области возможность самореализации в регионе.

2. Контроль за ценами и тарифами

Остановим рост цен на услуги ЖКХ, продукты питания, лекарства и другие товары первой необходимости, которые в Белгородской области выше, чем в соседних регионах.

3. Полноценная поддержка региона из федерального бюджета

Белгородская область другие регионы России должны получать полноценные дотации и субвенции из федерального бюджета, а не «сидеть на голодном пайке».

4. Возрождение села

Реализуем, разработанные КПРФ программы «Комплексное развитие сельских территорий», «Развитие сельского хозяйства и развитие рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и др.

5. Развитие промышленности

Поддержим промышленность. Предприятия будут платить налоги в Белгородской области. Поможем развитию малого бизнеса. Ограничим засилье монополий.

6. Природные богатства – людям

Земля, воды, леса – достояние всех жителей Белгородчины. Искореним позорную практику, когда людей лишают возможности доступа в лес или к водоему.

Внедрим строгий контроль над соблюдением экологических норм в регионе.

Добьемся решения проблемы с водоснабжением Белгородской области.

Часть ренты от разработки недр направим на лечение и профилактику здоровья детей.

7. Настоящий диалог с обществом

Изменим отношения между властью и народом. Наладим постоянно действующую систему обратной связи и широкое обсуждение важнейших проблем.

Уважаемые избиратели!

Россия — одно из самых богатых государств в мире. У нас есть колоссальные запасы природных ресурсов, сохранился серьезный промышленный и научный потенциал. Необходимо только, чтобы это все работало в интересах всего нашего народа, а решения принимались в интересах подавляющего большинства людей, вне зависимости от их социального статуса и уровня доходов.

Нас убеждают, что нынешнему положению дел альтернативы нет, что все уже решено. Это обычные манипуляции. Выбор есть! Многое зависит от того, кому Вы доверите представлять свои интересы в Государственной Думе. Не нужно бояться перемен в своей жизни. В лучшее будущее нужно не просто верить, а строить его день за днем... Не бояться, а действовать!

С уважением, Станислав Панов,

кандидат в депутаты Государственной думы РФ по одномандатному избирательному округу № 75.