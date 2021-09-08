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Спорт8 сентября 2021 20:22

Белгородец Павел Тетюхин поучаствовал в победе сборной России над испанцами

Наш земляк начал набирать очки за главную команду страны
Алексей СЕРГУНИН
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Для Павла Тетюхина сделанный эйс стал первой подачей навылет и первым заработанным очком в выступлениях за сборную России. Фото belogorievolley.ru.

Для Павла Тетюхина сделанный эйс стал первой подачей навылет и первым заработанным очком в выступлениях за сборную России. Фото belogorievolley.ru.

Доигровщик «Белогорья» и дебютант сборной России на Евро-2021 Павел Тетюхин набрал первые очки за национальную сборную.

Накануне, когда российская сборная в первом сете уступала испанцам 18:19, главный тренер Туомас Саммелвуо выпустил на площадку 20-летнего белгородца.

«Серия силовых подач Тетюхина развалила прием испанской сборной, отодвинула нападающих от сетки, вынудив их играть на высоких мячах. Россиянам стало проще читать игру соперников, позволило выстраивать перед ними групповой блок и вынудило ошибаться испанцев, пытавшихся его обойти», - информирует официальный сайт «Белогорья».

В ходе этой серии после взятого тренером сборной Испании тайм-аута Павел отметился важнейшим эйсом, сделав счет 21:19. С подачи Тетюхин ушел только при счете 23:20. Сборная России, имея комфортное преимущество, выиграла стартовый сет – 25:20, а затем и матч - 3:1.

Для Павла Тетюхина сделанный эйс стал первой подачей навылет и первым заработанным очком в выступлениях за сборную России.

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