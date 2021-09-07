Хоккеисты «Россети Центр» приняли участие в турнире Минэнерго России между компаниями ТЭК

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Честь энергокомпаний защищали работники филиалов «Белгородэнерго», «Липецкэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго», «Калугаэнерго» и АО «АТХ».

Турнир между компаниями топливно-энергетического комплекса при поддержке Министерства Энергетики РФ проводится с 2016 года. В соревнованиях 2019 года команда «Россети Центр» заняла первое место. В 2020 году спортивные мероприятия не проводились из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

В первый день квалификационных матчей энергетики одержали уверенную победу над командой «Газпром энергохолдинг-2», что позволило им выйти в Золотой финал. По итогу игр они заняли 4 место.

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- Хоккей – по-настоящему созидательная и объединяющая игра, которая дает возможность и игрокам, и болельщикам почувствовать себя частью дружного коллектива. Когда ты с человеком вместе играешь, когда болеешь за него, с ним легче найти общий язык и за пределами спортивной площадки. Ребята достойно отыграли все матчи, проявили настоящие бойцовские качества. Профессионализма и таланта нашей команде не занимать. От души поздравляю нашу сборную с этим высоким результатом! – отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.