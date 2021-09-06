«Открытие» запускает вебинары по инвестициям

Проект стартует в сентябре.

В нынешнем месяце по программе запланировано четыре онлайн-лекции.

14 сентября - «Первые шаги в мир инвестиций». На нем участники смогут узнать почему каждому нужно инвестировать и какие навыки необходимы для инвестиционного старта, изучить устройство фондового рынка и способы инвестирования.

20 сентября - «Ключевые инструменты инвестирования». Его темы - ценные бумаги и как они попадают на биржу, основные виды ценных бумаг, а также виды, различия, параметры облигаций и инвестиционных фондов.

22 сентября - вебинар «ИИС от А до Я» будет посвящен Индивидуальным инвестиционным счетам и их перспективам.

24 сентября - «Выбор инвестиционной стратегии», где речь пойдет о видах инвестиционных портфелей и их целях, определении целей, рисков и доходности портфеля, стратегии управления портфелем и ошибках при его формировании.

Вебинары будут проводить эксперты «Открытие Инвестиции» и банка «Открытие», а участники смогут получить ответы на интересующие вопросы, задав их в чате во время мероприятия.

Все вебинары будут начинаться в 19.00 по московскому времени и продлятся около полутора часов. Подробности – на сайте банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».