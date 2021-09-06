В Белгородской митрополии прошла очередная литературная гостиная

Обсуждение важных нравственных и философских вопросов сопровождалось немеркнущей классикой. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Традиционно заседание предваряло открытие выставки. Гостям представили художественные произведения белгородских авторов по итогам пленэра в Рождественском подворье митрополии, а также воплощенные на холсте впечатления от встречи с жителями села Кошлаково – единственного в регионе, где живут православные староверы.

Картинки из белгородской жизни. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Позже присутствующие смогли познакомиться с настоящим артефактом: в рамках книжной выставки сотрудники областной научной библиотеки представили сборник сочинений Аристотеля на латинском языке, изданный более четырех столетий назад. Книга издана в швейцарском городе Базеле в 1552-53 годах, ее кожаный переплет украшен красивейшим тисненным орнаментом. Сборник сохранился прекрасно, страницы не деформировались и почти не пожелтели – как рассказывают библиотекари, этому способствовали тугие металлические замки, запечатывающие книгу.

Конволют из трех работ Аристотеля - жемчужина коллекции областной научной библиотеки. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Уже в соборном зале свое творчество представили гостям местные и приглашенные артисты. Романсами приветствовал белгородцев солист Камерного музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Владимир Церебровский. А актёр театра и кино Владислав Дёмин представил фрагмент моно-спектакля «Два».

Владимир Церебровский и Владислав Дёмин выступили для белгородцев. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Завершая литературный вечер, митрополит Белгородский и Староосокльский Иоанн призвал помнить о внутренней красоте каждого человека и о том, что мы сами являемся скульпторами своей души, по мере жизни наполняя ее. «Рождаясь в этом мире, мы получаем задание от Бога, и первое, что нам предстоит - это узнать, какую задачу Бог в нас вложил. Это путешествие в глубины своей души. Чтобы познать, прочитать тот текст, который Бог написал о нас, необходимо иметь очень высокий духовно-нравственный уровень», - подчеркнул Владыка.