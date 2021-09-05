6 сентября на Белгородчину придут заморозки

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в службу спасения по телефону «112». Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

По данным белгородских синоптиков, ночью 6 сентября местами по области ожидается опасное метеорологическое явление - заморозки до двух градусов мороза.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает о правилах пожарной безопасности при понижении температуры.

Недопустимо пользоваться неисправными электроприборами, а также приборами, провода которых имеют поврежденную изоляцию.

Нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы и предохранители, они должны быть только заводского изготовления.

Запрещено устанавливать электроприборы вблизи от сгораемых предметов и материалов.

Нельзя оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы на длительное время.

Категорически запрещается подключать несколько приборов к одной розетке с помощью переходной вилки на три - четыре ответвления.

При обнаружении сильного нагрева электрической вилки или самого электроприбора, немедленно его обесточьте.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в службу спасения по телефону «112». «Единый телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99.