6 сентября на Белгородчину придут заморозки

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в службу спасения по телефону «112».
Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области
По данным белгородских синоптиков, ночью 6 сентября местами по области ожидается опасное метеорологическое явление - заморозки до двух градусов мороза.
Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает о правилах пожарной безопасности при понижении температуры.
Недопустимо пользоваться неисправными электроприборами, а также приборами, провода которых имеют поврежденную изоляцию.
Нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы и предохранители, они должны быть только заводского изготовления.
Запрещено устанавливать электроприборы вблизи от сгораемых предметов и материалов.
Нельзя оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы на длительное время.
Категорически запрещается подключать несколько приборов к одной розетке с помощью переходной вилки на три - четыре ответвления.
При обнаружении сильного нагрева электрической вилки или самого электроприбора, немедленно его обесточьте.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в службу спасения по телефону «112». «Единый телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99.