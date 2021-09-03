Выступление Дениса Мацуева открыло 55-й сезон Белгородской филармонии

В исполнении Дениса Мацуева и симфонического оркестра под руководством дирижера Дмитрия Филатова прозвучали произведения Римского-Корсакова и Рахманинова.

Денис Мацуев представляет на мировой сцене легендарную русскую фортепианную школу, его творчество отличается неизменным качеством концертных программ, новаторством творческих концепций и глубиной художественных интерпретаций. Уже много лет Денис Мацуев и возглавляемый им фонд «Новые имена» помогают развитию юных музыкальных дарований в Белгородской области. Ребята участвуют в творческих мастер-классах, получают стипендии на приобретение инструментов и выступление на музыкальных фестивалях.

Специальные гости мероприятия, участники проекта «Класс от маэстро», реализуемого фондом «Искусство, наука и спорт» при поддержке компании «Металлоинвест», - Елисей Мысин и Артём Аракелян исполнили концерты фортепиано с оркестром Моцарта и Гайдна.

- Миссия Металлоинвеста и фонда «Искусство, наука и спорт», – привнести в регионы высокие образцы мировой культуры, – прокомментировал генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев. – Пример этой работы – концерт Дениса Мацуева, гениального исполнителя с мировым именем. Это большое культурное событие для Белгородской области.

- Металлоинвест и фонд дают нам возможность услышать великие произведения в исполнении великих мастеров, – сказал врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. – У жителей региона действительно есть внутренний запрос на хороших артистов. В этом году мы смогли посетить прекрасную выставку в нашем художественном музее, стали свидетелями выступления маэстро Владимира Спивакова. Сегодняшний концерт Дениса Мацуева – еще один прекрасный подарок всем белгородцам.

- Выступление Дениса Мацуева на Белгородской земле стало возможно благодаря двум направлениям деятельности фонда «Искусство, наука и спорт» – это поддержка российской культуры и искусства и системная деятельность фонда по социокультурному развитию регионов. Мы считаем важным создавать условия для расширения географии гастролей наших выдающихся исполнителей, ведь обеспечение доступа каждого жителя нашей страны к культурному наследию – это одна из ключевых задач фонда, сформулированных Основателем, Алишером Бурхановичем Усмановым, – подчеркнула директор благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан.

- Компания «Металлоинвест», фонд Алишера Бурхановича Усманова и вся его команда делают очень многое для поддержки культуры, – отметил Денис Мацуев. – Спасибо, что помогаете молодым талантам, приобретаете прекрасные инструменты. И главное, все это делается от чистого сердца.