На ЛГОК поступили новые поливооросительные машины

Фото: Александр Белашов.

Карьер Лебединского ГОКа - это десятки километров дорог, по которым непрерывно курсируют большегрузные автомобили, транспортирующие горную массу, и другая техника. В тёплое и сухое время года специалисты автотракторного управления используют поливооросительные машины для орошения карьерных «серпантинов» водой, чтобы пыль из-под колёс не поднималась в воздух, мешая обзору и работе.

- Эти поливооросительные машины прибыли к нам в рамках экологической программы. Обе уже работают. А в начале сентября ждём третью, - рассказал начальник автоколонны № 2 АТУ Алексей Полухин. - Летом эти автомобили орошают карьерные дороги, забои экскаваторов и используются при заправке буровых станков водой. Зимой применяем их для удаления наледи, заполняя специальным антигололёдным раствором. Новая техника дополнит уже существующий парк и, конечно, очень нам поможет.

В борьбе с пылением трасс новые «поливалки» показывают себя отлично: благодаря шести разбрызгивающим форсункам, которые грамотно расположены по периметру цистерны, удаётся охватить всю ширину дороги. Струя из лафетного ствола или, по-простому, «водяной пушки» достигает 60 метров - позволяет без труда «обрабатывать» водой забои. Ёмкость вмещает 32 кубометра жидкости, что тоже в плюс - нужно меньше рейсов, чтобы полить определённый участок карьера: в день каждая машина делает около 10 «ходок». Есть определённые удобства и для водителей.

- Работаю в подразделении уже 12 лет, раньше водил автосамосвал, а сейчас начальник предложил пересесть за руль одной из новых поливооросительных машин. На самом деле она похожа на мой родной 45-тонник - та же база, только вместо кузова - цистерна. Но в новой намного удобнее: кабина комфортнее, хорошее сиденье, обновлённая приборная панель. Работать одно удовольствие, - отметил водитель Николай Емельянов. - Автомобиль надёжный, свои задачи выполняет прекрасно. Уверен, прослужит долго.

Евгения Шехирева