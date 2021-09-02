Металлоинвест: эволюция современной металлургии

Обсуждалась и важность выработки единых критериев оценки, чтобы экологические стандарты работы российской промышленности котировались на международном уровне.

Ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, выступила организатором дискуссии «Эволюция современной металлургии».

На мероприятии был представлен Единый отчёт Компании за 2020 год, обсуждались вопросы декарбонизации металлургической отрасли, взаимосвязь успешного развития бизнеса с вопросами безопасности и качества жизни сотрудников, привлечение «зелёного» финансирования для реализации инвестиционных проектов. В дискуссии приняли участие представители Росбанка, СОГАЗ, ВЭБа, KPMG, Tactise BSC, Северстали, РСПП, других компаний и общественных организаций.

- Сегодня есть все возможности изменить исторически сложившееся восприятие черной металлургии как производства, связанного с большими рисками в области промышленной безопасности и значительным негативным влиянием на окружающую среду, – отметил генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев. – Предстоит выработать ряд решений, проработать наиболее оптимальные варианты, но в целом задача по достижению углеродной нейтральности к 2050 году является для предприятий нашей отрасли технологически абсолютно решаемой.

Назим Эфендиев отметил, что сегодня доля Компании на мировом рынке товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ) составляет более 50%. ГБЖ - базовое сырьё для металлургии будущего, позволяющее радикально снижать выбросы парниковых газов при производстве стали.В будущем Компанией будут запущены установки по его производству, которые проектируются с возможностью 100% использования водорода вместо природного газа.

- Процесс декарбонизации и сдерживания темпов роста температуры на планете параллельно стимулирует развитие технологий, снижающих выбросы загрязняющих веществ, а также стимулирует процессы улучшения энергоэффективности в энергетике, промышленности и сфере ЖКХ, – рассказал директор департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии министерства экономического развития России Петр Бобылев. –

Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области, подчеркнул, что в решении наиболее актуальных вопросов, стоящих перед регионами, важен диалог, постоянное взаимодействие и партнёрство с бизнесом. Такой формат позволяет правильно расставить приоритеты, объединить ресурсы и инвестировать в проекты, которые востребованы со стороны жителей.

Светлана Радионова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, подчеркнула важность выработки единых критериев для оценки влияния производств в сфере экологии, чтобы стандарты работы российской промышленности не были слабее европейских и котировались на международном уровне.

Первый заместитель генерального директора – директор по производству Металлоинвеста Андрей Угаров отметил, что сохранение окружающей среды – один из ключевых приоритетов Металлоинвеста.

- Вопросы безопасности, экологии и устойчивого развития сегодня являются основным фокусом на встречах с банками и инвесторами, – отметил заместитель генерального директора по финансам и экономике Металлоинвеста Алексей Воронов. – Металлоинвест стал первой частной компанией в России, открывшей кредитную линию «зеленого» финансирования, ставка по которой привязана к рейтингу EcoVadis. Также Компания – первый российский заемщик в черной металлургии, привязавший предэкспортный кредит к целям устойчивого развития.