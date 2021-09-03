Белгородку будут судить за взятку начальнику ГИБДД

Полицейский от денег отказался и доложил о произошедшем в дежурную часть и руководству. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По предварительным данным, 1 сентября в служебный кабинет начальника ОГИБДД ОМВД России по Яковлевскому городскому округу пришла 31-летняя супруга ранее отстраненного от управления нетрезвого водителя.

Женщина предложила полицейскому незаконное денежное вознаграждение за ненаправление в суд административного материала по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, составленного в отношении ее мужа за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Несмотря на предупреждения об уголовной ответственности, подозреваемая положила на рабочий стол начальника ГИБДД 30 тысяч рублей.

Полицейский от денег отказался и доложил о произошедшем в дежурную часть и руководству.

Теперь в соответствии с ч.3 ст.30 ч.3 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки) женщине грозит до восьми лет лишения свободы.

УМВД России по Белгородской области предостерегает граждан от дачи взятки должностному лицу и напоминает, что за совершение действий коррупционной направленности предусмотрена уголовная ответственность.