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Происшествия3 сентября 2021 12:24

«Назад за решетку»: через день после выхода на свободу белгородец топором убил другого бывшего зека

Трагедия произошла из-за банального оскорбления
Алексей СЕРГУНИН
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Во время застолья гость убеждал хозяина дома, что за решеткой тот не пользовался «авторитетом».

Во время застолья гость убеждал хозяина дома, что за решеткой тот не пользовался «авторитетом».

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

39-летнему жителю Корочанского района грозит новый тюремный срок за убийство.

По версии следствия, 30 июля этого года 30-летний житель Нового Оскола вышел из тюрьмы, где сидел вместе с обвиняемым. На следующий день он приехал в гости к нему в село Афанасово Корочанского района, где мужчины стали распивать спиртное.

Во время застолья гость убеждал хозяина дома, что за решеткой тот не пользовался «авторитетом» и стал оскорблять его.

Затаив обиду, мужчина взял топор и нанес острым концом несколько ударов по голове обидчика. Супруга обвиняемого пыталась остановить его, а после нанесения ударов выбежала на трассу и попросила водителя проезжающей машины вызвать скорую и полицию.

«Потерпевший был доставлен в больницу, где 7 августа умер от полученных травм», - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области.

Следствие завершено и передано в суд. Теперь в соответствии с ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) подозреваемому грозит до 15-ти лет лишения свободы.

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