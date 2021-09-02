Доверчивый белгородец набрал кредитов на 9 млн рублей и перевел их мошенникам

Пока полиции не удалось установить личности псевдо-банкиров. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

51-летний житель Белгорода сообщил в местный отдел полиции, что у него обманным путем похитили свыше девяти миллионов рублей.

Выяснилось, что с середины августа неизвестные несколько раз связывались с ним под видом сотрудников службы безопасности финансового учреждения.

Псевдо-работники банка сообщали, что на его имя неизвестные лица якобы пытались оформить несколько крупных кредитов и для того, чтобы остановить несанкционированные транзакции, необходимо получить «встречные» кредиты.

Выполнив все указания мошенников, мужчина взял несколько кредитов в различных банках и перевел более девяти миллионов рублей на предоставленные злоумышленниками «безопасные счета».

Теперь в соответствии с ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) лже-банкирам грозит до десяти лет лишения свободы. Правда, пока полиции не удалось установить их личности.

Правоохранители призывают белгородцев не выполнять никакие финансовые операции по указанию незнакомцев, кем бы они ни представились. Для уточнения информации о состоянии счета и при поступлении подозрительных звонков обратитесь в банк лично либо по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.

Если вы все же стали жертвой мошенничества, незамедлительно обратитесь с заявлением в полицию.