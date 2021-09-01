1 сентября в Белгородской области стартовала прививочная кампания от гриппа

Лучшее время для прививки – начало осени. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Свыше двухсот тысяч доз вакцины от гриппа поступили в Белгородскую область», - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Уже сегодня стартовала прививочная кампания. Правда, пока для взрослого населения.

Как и прежде, вакцинироваться смогут все желающие. Бесплатно. Вакцину распределят по медицинским организациям во все городские округа и районы области.

Вслед за взрослой в ближайшее время в регион поступит детская вакцина. В прошлом году от гриппа привились свыше 830 тысяч белгородцев, в планах на этот год – вакцинировать более 900 тысяч.

Продлится прививочная кампания ориентировочно до ноября, но лучшее время для прививки – начало осени.

«Вакцина – это основной барьер для заболеваемости гриппом, - пояснил начальник департамента здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. - Замечаем, что привитые дети, взрослые если даже и заболевают, то болезнь протекает в легкой форме, человек быстро с ней справляется. Призываю население Белгородской области вакцинироваться от гриппа, потому что, по информации Министерства здравоохранения РФ, грипп будет. Если ОРВИ, грипп и коронавирус наслоятся друг на друга, нам будет очень сложно».

Прививочную кампанию от коронавируса продолжат. Вакцины не замещают друг друга. Одно важное условие – между прививками должен пройти месяц.

Провести иммунизацию от гриппа в Белгородской области намерены максимально быстро. Коллективный иммунитет поможет избежать всплеска инфекций.