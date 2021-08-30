В Белгородской области осудили мужчину, вербовавшего в террористы

Мухаммаджон Кулдошев спровоцировал выезд в Сирию и вступление в террористическую организацию одного из своих земляков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сторонник запрещенной на территории РФ международной террористической организации (МТО) «Катиба Таухид валь-Джихад» получил дополнительные 2,5 года в колонии общего режима.

Гражданин Таджикистана Мухаммаджон Кулдошев оказывал информационную поддержку членам МТО, создавал и размещал на своем канале в youtube видеоролики, в которых с призывал к терроризму и публично его оправдывал.

Кроме того, он спровоцировал выезд в Сирию и вступление в террористическую организацию одного из своих земляков.

В соответствии с ч. 1.1 ст. 205.1 УК России («Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК России») Второй Западный окружной военный суд признал Кулдошева виновным и назначил ему еще 2,5 года колонии общего режима.

Важная деталь. Как пояснили «КП» в пресс-службе УФСБ России по Белгородской области, находящийся с 2020 года за решеткой Кулдошев по ч. 2 ст. 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») не имеет доступа к соцсетям.

Просто в то время как он отбывал наказание за призывы к терроризму, сотрудникам УФСБ стали известные новые детали его противозаконной деятельности.