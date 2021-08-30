«Не дадим украсть голоса». Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» подготовит к сентябрьским выборам порядка 120 тысяч наблюдателей

Представители партии в очередной раз призывают граждан быть активными и обязательно пойти на выборы Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

До единого дня голосования остается три недели. В партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» считают, что эти выборы должны быть показательными в плане честности и открытости. Лидер политического движения Сергей Миронов во время визита в Белгород дал установку однопартийцам закрыть все избирательные участки региона своими наблюдателями.

Для этого в преддверии выборов 2021 года партия запустила федеральный проект «Справедливый наблюдатель». Он направлен на подготовку наблюдателей и членов УИК с правом совещательного голоса, которые примут участие в многодневном голосовании.

Как отметил Александр Воробьёв, секретарь Президиума партии, лидер регионального списка кандидатов в депутаты Госдумы VIII созыва, в этом году наблюдателями будет закрыт не только каждый район Белгородской области, но и каждая избирательная комиссия в нашей стране.

- Для каждого гражданина России день голосования крайне важен. И это не пустые слова, ведь следующая Госдума будет принципиально отличаться от всех предыдущих, которые были в новейшей истории страны. Потому что она будет формировать правительство. Этот факт должен быть важнейшим при принятии решения идти или нет голосовать 19 сентября. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы ваш голос защитить, - добавил Александр Николаевич.

Что касается проекта, в Белгородской области на сегодняшний день уже обучили порядка тысячи наблюдателей, и партия не собирается останавливаться на этом.

Сергей Иванович Бочарников, депутат горсовета Белгорода и куратор нового проекта «Справедливый наблюдатель» Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

- Впереди три недели – подготовим ещё. В этом году наблюдение за ходом голосования будет технологичным и реально действенным, - уверен член Совета регионального отделения партии и куратор проекта «Справедливый наблюдатель» в Белгородской области Сергей Бочарников.

ЗА СПРАВЕДЛИВЫЕ ВЫБОРЫ

Проект «Справедливый наблюдатель» преследует три основные цели: повышение активности участников голосования, защита прав граждан на выборах, прозрачность избирательной системы.

- Все прекрасно понимают, что из года в год власть «сушит» явку. Она отталкивает людей от голосования и своими действиями, и непонятными законами, и даже жёсткой агитацией, которая внушает отвращение к выборам. Наша партия пошла другим путём. С 2015 года у нас действует Центр защиты прав граждан. Но и на выборах человек должен знать, что его голос защищён. И в этом году мы отстоим результаты, покажем, как работают реальные выборы, - подчеркнул Сергей Бочарников.

Сергей Иванович отметил, что большая потребность в справедливости сейчас упала на районы. Именно из районов в партии больше всего наблюдателей. К слову, подготовка кадров ведется довольно серьёзная. В наблюдатели не берут всех подряд с улицы, так сказать, для массы. Желающие таким образом приобщиться к выборам проходят специальное обучение. Трёхдневные семинары включают в себя лекции по законодательным основам дня голосования, психологической устойчивости, методам подбора и обучения наблюдателей, а также большой блок практических заданий, что позволяет будущим координаторам вернуться в регион с готовым алгоритмом действий.

- Обучение наблюдателей проходит, в том числе, и дистанционно. Наша команда разработала для этого специальные курсы – это пакет видеороликов с итоговым тестированием после каждого. Мы принимаем экзамен у наблюдателей и понимаем, что берём в команду сертифицированного специалиста в этом вопросе, - отметил координатор проекта в Белгородской области.

Юрий Осетров и Александр Воробьёв Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Один из результатов проекта – мобильное приложение, которое позволяет в режиме реального времени связываться с наблюдателем на избирательном участке, вводить данные по явке, отслеживать и реагировать на нарушения, а также оперативно получать результаты голосования. Приложение позволит уйти от бумажной волокиты и ускорит процесс передачи информации.

- Партия планирует по стране подготовить от 80 до 120 тысяч наблюдателей. В Белгородской области их будет порядка полутора тысяч. На каждом избирательном участке мы представим как минимум одного человека. На «опасных» участках, где предположительно могут быть вбросы, поставим 3-4 наблюдателей. Не забываем и том, что будут наблюдатели от других партий, с которыми наладим взаимодействие, - сказал Сергей Бочарников.

Представители партии в очередной раз призывают граждан быть активными и обязательно пойти на выборы. Желательно отдать свой голос за будущее страны непосредственно в воскресенье, 19 сентября. Это минимизирует фактор всяческий нарушений со стороны недобросовестных комиссий, считают справроссы.

- Мы предоставим в избирком всю информацию: где будут наши наблюдатели, как они будут наблюдать. В свою очередь, призываем их подготовить свои комиссии, чтобы не было нарушений. Уголовные дела никому не нужны. Мы открыты и справедливы. Мы знаем, что делаем правильные вещи, - подчеркнул председатель регионального отделения партии, кандидат в губернаторы Белгородской области Юрий Осетров.

ОПЛАЧЕНО ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» НА ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ ФС РФ ВОСЬМОГО СОЗЫВА