Красногвардейский район Белгородчины отметил День рождения

В нынешнем году - 93-я годовщина со дня образования района. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Самым торжественным событием дня стала церемония вручения наград самым достойным жителям района – за многолетний добросовестный труд, за личный вклад в его социально-экономическое развитие областные, ведомственные и муниципальные награды получило несколько десятков человек. Были также отмечены победители районных рейтинговых соревнований и конкурсов.

Глава администрации района вручил награды лучшим из лучших. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

От имени правительства региона приветствовать жителей Красногвардейской земли прибыл заместитель главы области, начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Константин Полежаев

- Поздравляю всех вас с 93-й годовщиной со дня образования района и благодарю за то, что стремитесь сделать его ее уютнее, благоустроеннее. Благодаря вам район с каждым годом становится лучше и лучше, и мы искренне гордимся результатами этого труда, - сказал Константин Алексеевич, пообещав также, что правительство региона по-прежнему будет поддерживать инициативы жителей района, помогать воплотить в жизнь их идеи, в том числе и финансово.

Константин Полежаев заверил: инициативы жителей района по развитию своей малой родины будут поддержаны. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Вручая награды землякам, глава администрации Красногвардейского района Игорь Бровченко подчеркнул, что люди – главное достояние:

- Этот праздник всех, кто связал свою судьбу с нашим районом, кто ежедневно трудится для его благополучия. Хочу поблагодарить руководителей предприятий и организаций за создание рабочих мест, активных жителей – за помощь в благоустройстве и украшении населенных пунктов, а также каждого, что делится с районом частью своей души.

Не смотря на то, что привычного праздничного театрализованного действа на главной площади районного центра не состоялось, местные жители признавались, что настроение у них все равно праздничное.

Пленэр по-красногвардейски. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

И прогулка на свежем воздухе получается богатой на позитивные впечатления. На территории стадиона и ФОКа «Старт» прошли спортивные состязания, в центральном парке - представление Белгородского кукольного театра для ребятни, рекреационная зона реки «Тихая Сосна» стала точкой сбора молодежи и выступлений местных вокально-инструментальных ансамблей.

Сувениры от местных мастеров - на любой вкус и кошелек. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

На Соборной же площади можно было поучаствовать в мастер-классах различных направлений декоративно-прикладного творчества и прикупить сувениры, а, углубившись за Аллею героев - с помощью сотрудников центральной библиотечной системы перенестись в прошлое и познакомиться с ожившими героями классиков.