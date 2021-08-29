Юрий Осетров: «В стране есть деньги, и их нужно раздать людям»

По подсчетам авторов законопроекта, на первом этапе получателями справедливого базового дохода могут стать до 60 миллионов граждан Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В областном центре состоялась пресс-конференция на тему справедливого базового дохода. Представители общественности и СМИ пытались понять, что же это за доход, кому он полагается, и откуда брать деньги на такие выплаты. Разобраться во всех вопросах помогали непосредственные участники предстоящих выборов, региональные эсеры Юрий Осетров и Александр Воробьёв.

- Хочу отметить, что СБД – это проект партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, и он выгодно отличает нас от остальных партий. Мы будем добиваться, чтобы это решение было воплощено в жизнь, - такими словами начал встречу Председатель регионального отделения партии, кандидат в Губернаторы Белгородской области Юрий Осетров.

Юрий Анатольевич поделился, что сейчас с особым удовольствием идет на выборы, так как предвыборная программа партии в этом году отличается прямотой и искренностью.

- Мы должны уважать страну, в которой живем. Мы должны себя уважать в этой стране. А базовый доход – больше не материальный, а политический аспект. Если законопроект будет принят, а я считаю, что он должен быть принят, то случится перестройка, перезагрузка нашей страны. Население почувствует себя защищенным, востребованным. Каждый почувствует себя человеком в этой стране, - подчеркнул Осетров.

Александр Воробьёв, секретарь Президиума партии, в этом году возглавил список кандидатов в депутаты Госдумы VIII созыва Региональной группы №34. В эту группу входят Белгородская, Брянская и Курская области. Он солидарен со своим коллегой в том, что законопроект о базовом доходе принципиально отличает справроссов от остальных партий.

ЧТО ТАКОЕ СБД?

25 августа лидер партии Сергей Миронов направил в правительство РФ законопроекты о базовом доходе семей с детьми. Основной из них предлагает ежемесячную выплату этой категории граждан в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, начиная с 1 января 2022 года. К тому же, согласно законопроекту, выплаты должны будут ежегодно индексироваться по инфляции.

По подсчетам авторов законопроекта, на первом этапе получателями справедливого базового дохода могут стать до 60 миллионов граждан. На это потребуется порядка 8 триллионов рублей.

- Это совершенно передовая вещь для нашей страны. Принимая этот закон, мы будем в числе лидеров, которые работают сейчас над этим подходом, во взаимоотношениях населения и государства. В нашей стране есть средства, и их на данный момент с избытком. Мы легко можем это доказать, - отметил Александр Воробьёв.

При принятии закона, ежемесячную выплату от государства смогут все без исключения граждане страны в перспективе пятилетки Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

ОТКУДА ДЕНЬГИ?

В пакете документов, поданных в правительство РФ, два сопутствующих законопроекта, которые четко представляют источники финансирования. Один из них предлагает реформировать Фонд национального благосостояния, создав Фонд национального сбережения, куда должно направляться 90% дополнительных нефтегазовых доходов. Второй – отказаться от возмещения НДС экспортерам сырья.

Однако не даёт покоя ряд вопросов. А не будет ли отщипываться бюджет? Не перестанут ли при базовом доходе сокращать пенсии или другие социальные выплаты? Не расслабится ли народ, получая «халявные» деньги? У партийцев ответ однозначный – нет!

- Партия четко экономически правильно показала, что это не бюджет. Это совершенно другие ресурсы. Мы берем деньги из ренты от продажи нефти, газа и других полезных ископаемых, наводим порядок в госзакупках. Любой человек с базовым доходом получит возможность думать, существовать, готовиться к чему-то новому. Эта выплата – социальная гарантия, - подчеркнул Юрий Осетров.

Александр Воробьёв добавил, что обеспечение семей с детьми – это лишь первая часть глобального проекта. Он также отметил, что эксперименты с подобными выплатами уже проводились в ряде стран Европы и Азии. И они показали исключительно положительный результат. А сейчас, в экономически сложное для страны время, государство просто обязано заботиться о гражданах.

- Для нас понятен путь, по которому мы пойдем дальше, чтобы обеспечить этими деньгами каждого гражданина России. Этот путь лежит к солидарной экономике. Необходимо полностью поменять представление людей о том, как распределяются богатства внутри страны. Сейчас правительство, что те люди, которых называют олигархами, действую более или менее одинаково. Они зарабатывают деньги в России и уводят их на Запад. А надо, чтобы деньги оставались в стране. И тогда под мудрым управлением того органа, который мы у себя называем Госплан 2.0, быстро возрастет благосостояние граждан, - уверен Александр Николаевич.

Спикеры также подчеркнули, что получать ежемесячную выплату от государства смогут все без исключения граждане страны в перспективе пятилетки (при принятии закона о СБД). Есть гражданство РФ – получи 10 000. Это справедливо.

А ЧТО ЕЩЁ?

Во время мероприятия отметили, что частичное заимствование идеи СБД просматривается в назначенных Президентом выплатах пенсионерам.

- Мы производим огромное количество идей. И если партия власти будет их заимствовать, значит, люди будут лучше жить, - улыбается Воробьёв. - Есть еще одна крайне важная тема, которую мы призываем партию власти у нас заимствовать – чтобы выборы прошли честно и чисто. Мы искренне надеемся, что нас в этом вопросе поддержат. А в помощь предоставим существенный корпус наблюдателей. Чтобы ни один голос, который будет отдан за нас, не пошел в другом направлении.

По статистике, на избирательные участки приходит порядка 20% населения. А когда люди не голосуют – власть сама себя избирает. Поэтому партийцы призывают граждан сделать свой выбор.

- Если хотите получить справедливый результат голосования – приходите на выборы. Не забывайте, что следующая Госдума будет принципиально отличаться от всех предыдущих. Она будет влиять на формирование правительства, - подчеркнул Александр Воробьёв.

- Как действующий депутат я понимаю, что люди в плане выборов обмануты. И своим неприходом они протестуют. И это большая ошибка. Единственная возможность что-то изменить – это прийти на выборы, - резюмировал Юрий Осетров.

ОПЛАЧЕНО ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» НА ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ ФС РФ ВОСЬМОГО СОЗЫВА