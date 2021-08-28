Такие разные профессии: День шахтера

Фото: Александр Белашов.

Обладатель почётной грамоты Металлоинвеста Юрий Дмитриевич часто проводит вечера в сквере Шахтёрской славы. Вместе с внуками устраивает азартные гонки на велосипедах, а потом они все вместе едут домой. Евсюков умеет и отдыхать от души, и работать на совесть: в дренажную шахту комбината он впервые спустился почти 40 лет назад.

- Некоторых манит высота, а меня, наоборот, влекло вглубь земли. И тут словно сама судьба вмешалась: едва вернулся из армии, увидел объявление о наборе работников в шахту. Взяли учеником проходчика на первый ствол, потом «дорос» до проходчика, - вспоминает наш собеседник.

Первый рабочий день он запомнил на всю жизнь. Надел спецовку и высокие непромокаемые сапоги, прихватил фонарь, улыбнулся стволовой, отвечающей за спуск, и в клетушке с бригадой в 12 человек поехал вниз — на полторы сотни метров.

- Ощущение, как в пещере: тусклое освещение, мрачные стены, сырость. Но дискомфорт продолжался недолго: наоборот, стало интересно, каково работать в тоннеле, - продолжает Евсюков.

Дренажная шахта - это перехватчик воды на подступах к карьеру. Для этого по периметру рудной чаши проложены штреки, похожие на подземные коридоры метро. В них пробурены скважины, по которым вода стекает в водосборники центральных подземных насосных, откуда со скоростью более семи кубометров в секунду её откачивают на поверхность.

Семь лет Юрий трудился проходчиком, после чего стал работать электрослесарем по обслуживанию и ремонту оборудования в шахте. В этой должности он состоит и по сей день.

- Электрослесари ведут подготовку: прокладывают кабели для освещения, следят за системой вентиляции, а коллеги потом осуществляют проходку, взрыв и контролируют отток воды, - говорит Юрий Дмитриевич.

Он «вытачивал» все три дренажных кольца карьера: первое по восточному крылу, второе - по южному, третье - по юго-восточному. Дренажная шахта откачивает из земных глубин порядка 75 миллионов кубометров воды в год. Часть этого объёма пополняет русло реки Осколец, другая идёт на нужды комбината, обеспечивая хозяйственный и технологический циклы производства.

А когда внуки спрашивают о причине выбора профессии, Евсюков отвечает просто и бесхитростно: люблю свою работу!

Наталья Севрюкова