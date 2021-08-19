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Общество19 августа 2021 11:28

Более шестидесяти полицейских одновременно вышли на улицы Белгорода предупредить горожан о мошенниках

Они обошли квартиры жителей областного центра и побеседовали на улицах с прохожими
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Стражи порядка попросили белгородцев никуда не переводить сбережения по указанию незнакомцев, кем бы они не назвались

Стражи порядка попросили белгородцев никуда не переводить сбережения по указанию незнакомцев, кем бы они не назвались

В среду, 18 августа, в Белгороде полицейские провели еще один масштабный профилактический рейд по предупреждению мошенничеств. На улицы города одновременно вышло около 60 сотрудников полиции. Они обошли квартиры жителей областного центра и на улицах побеседовали с прохожими, вручив им памятки.

Полицейские рассказали о таких распространенных схемах обмана, как звонки от лже-сотрудников банков, которые сообщают о якобы зафиксированных попытках списания денег или несанкционированного оформления кредита на имя клиента, а затем просят перечислить деньги на безопасные счета. Следует помнить и о том, что аферисты, использующие эту схему, могут выдавать себя и за правоохранителей, называть найденные в интернете имена действующих сотрудников и имитировать звонки из ведомства при помощи программы подмены номеров. Стражи порядка попросили белгородцев никуда не переводить сбережения по указанию незнакомцев, кем бы они не назвались, а за консультацией обращаться лично в банк или полицию.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

Внимание белгородцев обратили и на такие схемы обмана, как:

- звонки с сообщением о том, что родственник попал в ДТП, в больницу или задержан за совершение противоправных действий;

- продажа товаров через интернет по привлекательным ценам;

- взлом аккаунтов в соцсетях с последующей рассылкой от имени друзей сообщений с просьбами занять деньги на непродолжительное время;

- возмещение компенсации за якобы ранее приобретенный некачественный товар;

- мошенничество под предлогом ставок на бирже.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

Полицейские объяснили жителям города алгоритм действий в различных ситуациях и призвали всегда оставаться начеку.

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