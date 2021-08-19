Более шестидесяти полицейских одновременно вышли на улицы Белгорода предупредить горожан о мошенниках

Стражи порядка попросили белгородцев никуда не переводить сбережения по указанию незнакомцев, кем бы они не назвались

В среду, 18 августа, в Белгороде полицейские провели еще один масштабный профилактический рейд по предупреждению мошенничеств. На улицы города одновременно вышло около 60 сотрудников полиции. Они обошли квартиры жителей областного центра и на улицах побеседовали с прохожими, вручив им памятки.

Полицейские рассказали о таких распространенных схемах обмана, как звонки от лже-сотрудников банков, которые сообщают о якобы зафиксированных попытках списания денег или несанкционированного оформления кредита на имя клиента, а затем просят перечислить деньги на безопасные счета. Следует помнить и о том, что аферисты, использующие эту схему, могут выдавать себя и за правоохранителей, называть найденные в интернете имена действующих сотрудников и имитировать звонки из ведомства при помощи программы подмены номеров. Стражи порядка попросили белгородцев никуда не переводить сбережения по указанию незнакомцев, кем бы они не назвались, а за консультацией обращаться лично в банк или полицию.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

Внимание белгородцев обратили и на такие схемы обмана, как:

- звонки с сообщением о том, что родственник попал в ДТП, в больницу или задержан за совершение противоправных действий;

- продажа товаров через интернет по привлекательным ценам;

- взлом аккаунтов в соцсетях с последующей рассылкой от имени друзей сообщений с просьбами занять деньги на непродолжительное время;

- возмещение компенсации за якобы ранее приобретенный некачественный товар;

- мошенничество под предлогом ставок на бирже.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

Полицейские объяснили жителям города алгоритм действий в различных ситуациях и призвали всегда оставаться начеку.