В Белгороде «Квадра» до конца года подключит 12 новых объектов

Реконструкция сетей для теплоснабжения общежития БелГУ.

К концу года Белгородский филиал «Квадры» подключит к централизованной системе теплоснабжения 12 новых объектов. Сейчас к двум уже смонтированы теплосети. Активно ведутся работы на третьем объекте – энергетики прокладывают сети к строящемуся общежитию квартирного типа НИУ «БелГУ» по улице Студенческой.

Чтобы подключить новое здание к системе теплоснабжения, здесь прокладывают трубы с большим диаметром для увеличения их пропускной способности и тепловой нагрузки.

Строительство нового общежития. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

- Мы выполняем реконструкцию существующего участка тепловой сети протяженностью 146 метров (в однотрубном исчислении). Для того, чтобы подключить строящееся общежитие, требуются трубы большего диаметра чем те, что были уложены тут ранее, - пояснил заместитель главного инженера Белгородского филиала «Квадры» Сергей Бойко.

Работы ведутся в стесненных условиях – на территории много зеленых насаждений, причем все они находятся в охранной зоне на расстоянии трех метров в обе стороны от тепловой сети. Тем не менее, энергетики стараются максимально сохранить растительность.

Чтобы на время работ не прекращать подачу горячей воды подключенным от данной сети потребителям, специалисты «Квадры» смонтировали временный трубопровод.

Временный трубопровод. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

- Мы выполнили врезку пластикового трубопровода, чтобы в период демонтажа и монтажа сети не ограничивать потребителей в горячем водоснабжении. Такую временную схему мы применяем и в случае устранения повреждений. Это особенно актуально в отопительный сезон, - рассказал Сергей Бойко.

Работы на Студенческой планируют завершить к началу отопительного сезона. До конца года Белгородский филиал «Квадры» также подключит к сети детский сад в переулке Макаренко, жилые дома по улице Кирпичной и в микрорайоне «Новая жизнь». Для этого энергетики проложат и реконструируют почти 1,5 километра теплосетей на сумму 39,6 млн рублей. Всего же в этом году в Белгороде «Квадра» обновит 3,6 км сетей, а в целом по области – более 8 километров. На эти цели компания направит 131 млн рублей.