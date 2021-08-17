Белгородские педагоги получат премии

Поощрение получат преподаватели самых различных школьных предметов. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Всероссийский конкурс проводится с 2006 года. Ежегодно за свои профессиональные достижения педагоги получают поощрение из федерального бюджета. Основная задача премии - развитие у педагогов начального общего, основного общего и среднего общего образования творческого и профессионального потенциала.

Приказом Минпросвещения РФ утвержден перечень учителей - победителей конкурса на соискание премии, которым до 5 октября нынешнего года будет выплачено 200 тысяч рублей.

Согласно решению экспертов, лучшими в своем деле признаны следующие педагоги из нашего региона: учитель географии Юлия Белкина, учителя начальных классов Ирина Воропай и Диана Иванова, учителя русского языка и литературы Нина Дедяева, Юлия Мальцева и Юлия Улезько, учителя английского языка Юлия Крицкая и Ирина Семикопенко, учитель математики и информатики и ИКТ Елена Титовская, учитель физической культуры Наталья Швыдкая.