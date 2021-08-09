Белгородца, подозреваемого в убийстве и расчленении своего приятеля, арестовали

Фото из архива "КП". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Труп молодого мужчины обнаружили в квартире по улице Королева в Белгороде. 5 августа соседи почувствовали гнилостный запах из квартиры и обратились к правоохранителям. Прибывшие на место силовики нашли в жилище тело 32-летнего белгородца с ножевым ранением груди. Кроме того, у мужчины была отсечена голова и отсутствовали внутренние органы. Следователи возбудили уголовное дело по статье убийство в отношении 50-летнего хозяина квартиры.

По версии СК, в первых числах августа погибший и хозяин жилья выпивали вместе и поссорились. Второй ударил своего соседа ножом в грудь, тот от полученной травмы скончался. Испугавшись содеянного, 50-летний мужчина попытался скрыть следы преступления.

Подозреваемого задержали и допросили. Мужчина рассказал, где спрятал внутренние органы убитого. Прокуратура города поддержало ходатайство следователя о заключении под стражу белгородца. Его арестовали. Расследование уголовного дела продолжается.

Тем временем в социальных сетях стали возникать различные неподтвержденные версии случившегося. Так, по одной из них, причиной трагедии стала ревность.