«Нашим девочкам стеклами посекло ноги»: ветеран ВОВ белгородка Анфиса Макферсон отметила 100-летний юбилей

Среди наград Анфисы Тимофеевны – орден Отечественной войны 2 степени, медали «За победу над Германией», «За победу над Японией». Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Сегодня, 6 августа, 100-летний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны белгородка Анфиса Макферсон. С днем рождения ее приехали поздравить глава региона Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Юрий Галдун.

В 1939 году Анфиса Макферсон окончила медшколу по специальности «медсестра». Во время войны служила в медгруппе, которая лечила бойцов после ранений глаз, органов дыхания и слуха. Сама на войне получила осколочное ранение. Победу встретила в Риге.

«Очень много чего пережили», - вспоминает Анфиса Тимофеевна. - В санбат ездили хирургической группой. Немцы заняли здание, наши попали там в плен. Нас бомбили. Наш дом, в котором находился госпиталь, разбомбили. Это было в селе Плоскошь.

С одной стороны стоял красноармеец – ему глаза лечили, должны были его уже вписать. Бомба упала – стенку развалило и этого солдата убило. Стою - стекла все разбило. Я вся в крови – вся умылась кровью. Нашим девочкам стеклами посекло ноги - отрезали Стеше ногу, еще одной тоже, лечить нечего было. Такая жизнь была страшная военная».

Среди наград Анфисы Тимофеевны – Орден Отечественной войны 2 степени, медали «За победу над Германией», «За победу над Японией».

В 1945 году она вышла замуж за участника войны, военнослужащего Евгения Макферсона. У них родились двое детей. Через год семья переехала в Хабаровск по месту службы мужа. Анфиса Тимофеевна тоже служила в госпитале военно-морского флота. Потом был Сахалин, Казань, Наро-Фоминск.

В 1961 году, после выхода мужа в отставку, переехали в Белгород. Здесь в 2010 году умер Евгений Александрович. Анфиса Тимофеевна живет в областном центре с сыном Владимиром.

Глава региона Вячеслав Гладков и мэр города Юрий Галдун вручили подарки имениннице и передали персональную открытку от президента РФ Владимира Путина.

«Вы и Ваши товарищи выстояли, победили жестокого врага, восстановили разрушенную страну. Жизненный путь, любовь к Родине, вера в правое дело всегда будут служить примером для молодежи, для всех нас», - написано в поздравлении.