Осужденный за нетрезвую езду белгородец угнал «КамАЗ»

Подозреваемый выпил спиртного и решил прокатиться на «КамАЗе». Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Вчера в ОМВД России по Красногвардейскому району обратился владелец «КамАЗа». Утром на охраняемой стоянке мужчина обнаружил, что ночью кто-то воспользовался принадлежащим ему грузовиком.

Транспортное средство было припарковано не так, как его оставил хозяин. Кроме того, на автомобиле остались ветки деревьев, а на установленной на нем бочке появились механические повреждения.

После оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что грузовик похитил 24-летний охранник. Он ранее неоднократно попадал в поле зрения сотрудников ГИБДД, а также привлекался к уголовной ответственности за повторное управление машиной в нетрезвом виде по ст. 264.1 УК РФ.

По предварительным данным, придя на смену, подозреваемый выпил спиртного и решил прокатиться на «КамАЗе». В одном из грузовиков он обнаружил ключи и отправился в соседнее село.

Там мужчина совершил ДТП, зацепив газовую стойку, после чего вернул автомобиль на стоянку, а утром ушел домой. Спустя несколько часов он был задержан сотрудниками полиции. Проходить медицинское освидетельствование мужчина отказался.

«Теперь в соответствии с ч.1 ст. 166 УК РФ (угон) ему грозит до пяти лет лишения свободы», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Кроме того, сотрудники ГИБДД составили административный материал по ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством, будучи лишенным прав. Наказание по этой статье - штраф в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства совершенного преступления.