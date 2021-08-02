«ИСПОVEDЬ-19»: личные истории преодоления

Герои ленты поделились со зрителем своими мыслями и личными переживаниями.

Компания «Металлоинвест» опубликовала документальный фильм «ИСПОVEDЬ-19», главными действующими лицами которого стали сотрудники Лебединского ГОКа, входящего в Металлоинвест, врачи корпоративных медицинских служб и Белгородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Изначально проект задумывался как серия коротких видеороликов с рассказами людей, переболевших COVID-19. Целью их создания являлось привлечение внимание сотрудников к собственной безопасности в условиях пандемии. Однако в процессе работы стало понятно, что искренние эмоции и переживания участников картины необходимо передать в полном объёме и было принято решение объединить отснятый материал в один фильм. В общей сложности, на создание сорокаминутной картины потребовалось более одного месяца.

- Уже более полутора лет мы ведём большую работу по поддержке здравоохранения в регионах присутствия и обеспечению безопасности наших сотрудников в условиях пандемии, – прокомментировала Юлия Мазанова, заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям компании «Металлоинвест». – Серьёзным препятствием на пути к победе над опасным заболеванием остаётся легкомысленное отношение к болезни. Мифы о коронавирусе и вакцинации обесценивают труд врачей, мешают скорейшему возвращению к привычному образу жизни. Мы рады, что истории героев фильма «ИСПОVEDЬ-19» находят отклик в сердцах людей, объединяют общество и помогают преодолеть скептические настроения.

- Эта болезнь принесла в мою жизнь первый осознанный страх смерти, и полностью перевернула моё представление о жизни, её ценностях и приоритетах, – поделилась Элина Мишустина, директор ООО «ЛебГОК-Здоровье», одна из героинь фильма. – Пережить подобное я не хочу больше никогда. Я хочу увидеть своих детей взрослыми и быть счастливыми вместе.

Показ фильма прошёл в Губкине, где расположен ЛГОК, в коллективах крупных предприятий Белгородчины, государственных и медицинских учреждениях. Картина получила высокую оценку зрителей, а также не оставила равнодушными пользователей социальных сетей. Всего за несколько недель после выхода фильма его просмотрели более 70 тысяч человек.

Документальный фильм «ИСПОVEDЬ-19» доступен для просмотра на официальных интернет-ресурсах Металлоинвеста ВКонтакте и в YouTube, а также ВКонтакте Лебединского ГОКа.