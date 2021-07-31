Штормовое предупреждение на Белгородчине: 1 и 2 августа ожидается сильная жара

Воздержитесь от алкоголя, употребляйте больше жидкости, пейте минеральную воду без газа. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По прогнозу белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 1 и 2 августа местами по региону ожидается опасное метеорологическое явление – сильная жара. Максимальная температура воздуха составит 35 - 37 градусов.

Правила поведения при сильной жаре от Главного управления МЧС России по Белгородской области.

Одевайтесь правильно, носите светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка. Избегайте физических нагрузок, двигайтесь не спеша, экономьте силы, чаще находитесь в тени. Воздержитесь от алкоголя, употребляйте больше жидкости, пейте минеральную воду без газа. Будьте бдительными, помните, что во время жары возрастает вероятность пожаров.

Перед поездкой на автомобиле обязательно проверьте его техническое состояние. В жару особое внимание стоит обратить на систему охлаждения двигателя, уровень масла, состояние тормозных колодок и давление в шинах. Обязательно берите с собой достаточно прохладной воды и необходимые лекарства.

Правила поведения при сильной жаре от Главного управления МЧС России по Белгородской области. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Парковаться лучше в тени, а перед началом движения обязательно проветривать салон автомобиля. Не оставляйте детей, а также животных в закрытом автомобиле даже на короткое время. Помните, что в жару повышается риск возникновения природных пожаров, любой источник огня, в том числе и сигарета, выброшенная из окна автомобиля, приводит к возгоранию высохшей травы.

Не забывайте о безопасности во время пребывания на водоемах. Отдыхайте только на оборудованных пляжах, не оставляйте детей без присмотра.

В случае происшествия звоните по Единому телефону пожарных и спасателей «101» или Единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99.