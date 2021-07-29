Белгородская «Квадра» к концу сентября завершит подготовку теплосетей к отопительному сезону

Энергетики планируют завершить все работы до конца сентября

В Белгороде «Квадра» продолжает подготовку теплосетей к отопительному сезону. Энергетики уже заменили 634 метров сетей и ввели участки в эксплуатацию на улицах Апанасенко, 5 Августа и Костюкова. Продолжаются ремонтные работы на внутриквартальной сети по улице Губкина, на Народном бульваре, а также на износившихся участках теплотрасс, которые были выявлены по итогам гидроиспытаний.

Продолжаются ремонтные работы на внутриквартальной сети

На Народном бульваре энергетики смонтировали 1,2 километра распределительных и магистральных трубопроводов - использовали современную запорную арматуру, тепловую изоляцию базальтовыми скорлупами и фольгоизолом (покрывной слой, который обеспечивает тепло- и гидроизоляцию), что продлит срок службы оборудования и снизит тепловые потери. Чтобы избежать деформации сетей во время эксплуатации, теплоэнергетики заменили устаревшие сальниковые компенсаторы на более современные и надежные сильфонные.

К 30 августа специалисты планируют полностью восстановить благоустройство участка на Народном бульваре

- На Народном бульваре мы проложили стальные теплосети, которые прослужат 30 лет, для горячего водоснабжения использовали гибкие пластиковые трубы, - пояснил заместитель главного инженера Белгородского филиала «Квадры» Сергей Бойко.

Работы на Народном бульваре велись в стесненных условиях – в центре города высокий уровень благоустройства, поэтому энергетики минимизировали разборку плитки. К 30 августа специалисты планируют полностью восстановить благоустройство данного участка. Стоимость проекта составила 38 миллионов рублей.

На Народном бульваре энергетики смонтировали 1,2 километра распределительных и магистральных трубопроводов

Всего в этом году на замену 8,35 километров теплосетей в Белгороде, Губкине, Валуйках и Волоконовке (районы присутствия компании) «Квадра» направит более 130 млн рублей. Энергетики планируют завершить все работы до конца сентября.

Информация о наиболее значимых этапах ремонтной кампании Белгородского филиала «Квадры» отражена на сайте проекта «Сетевое обновление» https://remont.quadra.ru/belgorodskaya-oblast