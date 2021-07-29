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Общество29 июля 2021 15:00

Белгородская «Квадра» к концу сентября завершит подготовку теплосетей к отопительному сезону

На сегодняшний день энергетики заменили в Белгороде 3,3 из запланированных 3,6 км ветхих трубопроводов. На обновление теплотрасс областного центра энергокомпания направит более 85 миллионов рублей
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Энергетики планируют завершить все работы до конца сентября

Энергетики планируют завершить все работы до конца сентября

В Белгороде «Квадра» продолжает подготовку теплосетей к отопительному сезону. Энергетики уже заменили 634 метров сетей и ввели участки в эксплуатацию на улицах Апанасенко, 5 Августа и Костюкова. Продолжаются ремонтные работы на внутриквартальной сети по улице Губкина, на Народном бульваре, а также на износившихся участках теплотрасс, которые были выявлены по итогам гидроиспытаний.

Продолжаются ремонтные работы на внутриквартальной сети

Продолжаются ремонтные работы на внутриквартальной сети

На Народном бульваре энергетики смонтировали 1,2 километра распределительных и магистральных трубопроводов - использовали современную запорную арматуру, тепловую изоляцию базальтовыми скорлупами и фольгоизолом (покрывной слой, который обеспечивает тепло- и гидроизоляцию), что продлит срок службы оборудования и снизит тепловые потери. Чтобы избежать деформации сетей во время эксплуатации, теплоэнергетики заменили устаревшие сальниковые компенсаторы на более современные и надежные сильфонные.

К 30 августа специалисты планируют полностью восстановить благоустройство участка на Народном бульваре

К 30 августа специалисты планируют полностью восстановить благоустройство участка на Народном бульваре

- На Народном бульваре мы проложили стальные теплосети, которые прослужат 30 лет, для горячего водоснабжения использовали гибкие пластиковые трубы, - пояснил заместитель главного инженера Белгородского филиала «Квадры» Сергей Бойко.

Работы на Народном бульваре велись в стесненных условиях – в центре города высокий уровень благоустройства, поэтому энергетики минимизировали разборку плитки. К 30 августа специалисты планируют полностью восстановить благоустройство данного участка. Стоимость проекта составила 38 миллионов рублей.

На Народном бульваре энергетики смонтировали 1,2 километра распределительных и магистральных трубопроводов

На Народном бульваре энергетики смонтировали 1,2 километра распределительных и магистральных трубопроводов

Всего в этом году на замену 8,35 километров теплосетей в Белгороде, Губкине, Валуйках и Волоконовке (районы присутствия компании) «Квадра» направит более 130 млн рублей. Энергетики планируют завершить все работы до конца сентября.

Информация о наиболее значимых этапах ремонтной кампании Белгородского филиала «Квадры» отражена на сайте проекта «Сетевое обновление» https://remont.quadra.ru/belgorodskaya-oblast

БИЗНЕС-ПРЕСС