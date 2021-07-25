Второй день кряду в Белгородской области коронавирусом заболели 143 человека

Сейчас из 1234-х госпитализированных 35 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще пять пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это два жителя Старооскольского городского округа 1930 и 1941 годов рождения, две жительницы Старооскольского городского округа 1935 и 1940 годов рождения. Все четверо проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

Также среди скончавшихся - жительница Алексеевского городского округа 1956 года рождения, проходившая лечение в белгородской городской больнице №2.

За это же время 143 пациента заболели, а выздоровели – 37.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 43746 человек, выздоровели – 38945, умерли – 860.

Сейчас из 1234-х госпитализированных 35 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

10368 белгородцев - на самоизоляции, 16646 – изолированы из-за контакта с заболевшими, 114998 – сняты с самоизоляции.