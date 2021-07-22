Пандемия приучила россиян к такси

Таковы результаты исследований, которые провел ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» совместно с «Росгосстрах Жизнь», входящим в группу. Фото: "КП" Архив

Изучая трансакции клиентов банка, аналитики резюмируют: в январе-мае 2021 года люди ездили и расплачивались картой за такси почти в 4 раза чаще, чем в 2019-м, за год до появления коронавируса и введения ограничений. Что касается трат, то россияне потратили на это и в 3,6 раза больше денег.

Рост количества поездок и объема расходов зафиксирован и относительно января-мая 2020 года — в 1,8 раза и в 2,1 раза соответственно. При этом в некоторых крупных городах рост расходов на такси отмечался даже при снижении среднего чека поездки - то есть, люди начали активнее и чаще ездить на меньшие расстояния.

Востребованность такси росла во всех исследованных городах. В частности, в Москве количество поездок выросло в 3,9 раза и трат на такси - в 3,8 раза больше, чем до пандемии. В Санкт-Петербурге ездили на такси в 8 раз чаще и потратили в 2,9 раза больше. В Казани количество поездок выросло на 39%, но при этом в 1,8 раза снизился средний чек. В целом жители в Казани потратили на такси на 59% меньше денег, чем двумя годами ранее.

Жители Самары ездили на такси активнее в 9 раз и потратили в 5,2 раза больше, в Воронеже количество поездок выросло в 3,4 раза, а объем расходов — в полтора. Жители Новосибирска выбирали такси чаще в 8 раз и потратили на это в 7,8 раза больше, а в Краснодаре объем средств увеличился в 7,4 раза, а число поездок – в рекордные 15 раз.

- Мы видим, что с начала пандемии наши клиенты стали внимательнее относиться к своему здоровью, задумываться о страховании жизни и здоровья, активнее пользоваться удаленными сервисами. В таких условиях граждане готовы чаще ездить на такси и тратить на это больше денег, а также чаще платить пластиковой картой или через приложение, чтобы не пользоваться наличными. Мы понимаем насколько это важно для клиентов, поэтому держателям карт Opencard Плюс и Opencard Премиум доступна дополнительная скидка и повышенный кешбэк при оплате на АЗС и услуг такси в приложении партнёров, - говорит заместитель лидера трайба «Ежедневный банкинг» банка «Открытие» Алексей Перов.