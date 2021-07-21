Почему в Белгороде отменят праздничные мероприятия

Что касается ограничений, вызванных COVID-19, то насколько быстро их отменят, зависит от самих белгородцев и их желания вакцинироваться. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В Белгороде могут отменить праздничные мероприятия в День города. Виной всему напряженная ситуация с коронавирусом.

«Мы близки к тому, чтобы отменить праздничные мероприятия к 5 августа в Белгороде», - заявил сегодня глава региона Вячеслав Гладков.

Что касается ограничений, вызванных COVID-19, то насколько быстро их отменят, зависит от самих белгородцев и их желания вакцинироваться.

«Убеждали, убеждаем и будем убеждать сделать прививку. Особенно сейчас, когда из за нового штамма коронавируса начала болеть молодежь», - добавил врио губернатора.

Напомним, что в Белгороде прививку против COVID-19 можно сделать в городских поликлиниках, в ближайшей управе, в ТРЦ «МегаГринн» (4 этаж), в управлении ПФР по Белгороду, с помощью мобильной бригады на дому (в приоритете люди старше 60 лет). Заявки принимаются по телефону +7 (4722) 38-06-28.