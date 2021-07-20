Житель Белгорода украл у друга 700 тысяч рублей

Подозреваемый взял в руки сотовый телефон своего знакомого и, наведя камеру на его лицо, разблокировал мобильник. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В белгородский отдел полиции №1 обратился 41-летний житель областного центра, который сообщил, что с его банковской карты похитили 700 000 рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. «Им оказался 31-летний знакомый потерпевшего», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, мужчины отдыхали в одном из заведений областного центра. Подозреваемый взял в руки сотовый телефон своего знакомого и, наведя камеру на его лицо, разблокировал мобильник.

После этого злоумышленник зашел в приложение мобильного банка и перевел себе на карту 700 тысяч рублей. Пропажу местный житель заметил через несколько часов и сразу же обратился в полицию.

Теперь в соответствии с п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) подозреваемому грозит лишение свободы на срок до шести лет.