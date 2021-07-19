Георгис Ягубов: «Открытие» - в тренде

Руководитель рассказал о нарастающей тенденции: белгородцы готовы инвестировать. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Первое полугодие для белгородской команды банка завершилось вполне успешно: бизнес-показатели банка уверенно росли.

- Кредитный портфель мы закрыли на отметке 23,9 миллиарда рублей (+10% к началу года), депозитный - 14,5 миллиарда (+24%). В этом году мы рекордно для себя выдавали ипотечных кредитов, в два раза превысив аналогичный период 2020 года. А потребительские кредиты показали рост в 35%, - делится успехами Георгис Ягубов. - Особая наша гордость - 15 тысяч зарплатных карт: все больше сотрудников белгородских предприятий и организаций, в том числе и бюджетных, получают заработную плату на карты ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Объемы кредитных карт тоже со стабильным ростом: мы выдали их более 1000 штук с лимитами кредитования более 10 миллионов рублей (+15% к прошлому году).

- Как меняется спрос на банковские услуги? Пандемия, экономика, личные цели – что влияет сегодня на выбор клиентов?

- У населения по-прежнему актуальны вложения средств в недвижимость – но это не только покупка недвижимости, но больше ее благоустройство, ремонт, оснащение техникой. Люди стали меньше тратить на отдых, но чаще стали задумываться о комфорте своего дома.

Кстати, есть смысл пристальнее взглянуть на новинку 2021 года: у нас появился продукт, который позволяет не только решить вопрос приобретения недвижимости на удобных условиях, но и получить дополнительные средства, к примеру, для проведения ремонта. Важно, что длительный срок кредитования по данной программе делает особо выгодной и вторую часть продукта – и платеж из-за срока меньше, и процент ниже, чем у стандартного потребительского кредита.

Новинка-2021: выплата ипотеки + дополнительные средства на личные нужды.

- Ставки ниже, но квадратные метры – дороже. Не наблюдаете снижения спроса на ипотеку?

- Из-за внедрения льготных программ прошлогодний взрывной рост на жилищные кредиты был закономерен. И хоть сегодня цены на недвижимость и достигли таких отметок, что дальше расти они бы уже не должны, но ипотека по-прежнему будет пользоваться спросом. На год продлена ипотека с господдержкой, поэтому мы ожидаем на нее стабильный спрос. А еще программа для молодых семей с детьми и военная ипотека – эти три продукта неизменно занимают лидирующие позиции.

- А что происходит у бизнеса? Какие направления в этом году актуальны?

- Предприниматели задумались о дальнейших инвестициях в бизнес. Активность бизнеса в части кредитования стала несколько меньше - все же экономика стабилизируется. Если в прошлом году наши клиенты юридические лица брали средства в основном на поддержание бизнеса, то теперь в числе целей стоят модернизация, развитие, расширение.

Пандемия внесла коррективы, преподнесла много уроков – бизнес-сообщество активно работает над перестройкой своей работы. Все действия направлены на то, чтобы быть более устойчивым. А «Открытие» помогает в этом, предлагая широкую линейку кредитов, в том числе, программы Минэкономразвития. И в части РКО – чтобы клиент больше тратил времени на свою работу, а банк был не просто комфортен, но даже незаметен. Ведь если основную долю усилий и времени занимает работа с банком – значит, происходит что-то не то и не так.

Еще одно направление – работа с инвестпродуктами. В прошлом году мы заметили тренд увеличения средств на счетах предпринимателей, и он остается в 2021-м.

- А какими инструментами предпочитают пользоваться для сбережения и приумножения средств рядовые граждане?

- Тенденция по выходу физических лиц на финансовый рынок продолжается. Наши клиенты все активнее интересуются инвестициями, пробуют новые для себя направления. Сегодня пользуется спросом наше предложение «Ваш финансовый аналитик» - когда клиент готов работать на бирже сам, но делает это, опираясь на опыт и знания грамотного специалиста. Для всех очевидно превышение доходности инвестиционных продуктов над доходностью депозита. Конечно, мы советуем клиентам направлять на инвестиции лишь часть средств. Пропорция может быть примерно такая: около 50% можно положить на вклад, а остальные можно поделить между несколькими инвестиционными продуктами.

- Еще одно веяние последнего времени – резкое развитие дистанционных каналов. Как долго еще будет актуален офисный формат обслуживания?

- Сегодня до 98% продуктов и услуг банка можно получить удаленно. И мы движемся в сторону стопроцентного покрытия. Интернет-банк, мобильное приложение – много сделано для их развития и сегодня свыше 60% наших клиентов работают с банком дистанционно в ежедневном режиме. Однако офисы, конечно, останутся – возможно, со временем их формат и трансформируется, но они будут.

В ближайшей перспективе население не перестанет лично посещать офисы. Поэтому «Открытие» работает с минимизацией времени ожидания и обслуживания: мы стараемся сделать так, чтобы время ожидания составляло не более 10-15 минут. Введен сервис предварительной записи, который тоже доказал свою эффективность – около четверти клиентов банка, посещающие наш офис, пользуются этим сервисом, отмечая его удобство и преимущества в свете действующих эпидемиологических ограничений.