Впереди России всей: почему Белгород лидирует по темпам вакцинации от коронавируса

Вряд ли белгородцы более доверчивы к вакцинам, нежели жители других регионов страны. Фото: Артем КИЛЬКИН

На сегодняшний день в Белгородской области привито 36,4 процентов населения. Это самый высокий показатель в России. К примеру, наши соседи из Липецка и Курска располагаются на 19-м и 20-м местах соответственно с процентом привитых 22,7 и 22,6. А Воронеж и вовсе открывает пятую десятку (41-е место, 20,02).

Непонятно, с чем связан такой результат. Вряд ли белгородцы более доверчивы к вакцинам, нежели жители других регионов страны.

Самая популярная версия подобных показателей – успешное использование административного ресурса. Партия сказала: надо! Комсомол ответил: есть!

А по большому счету в Белгородской области та же ситуация, как и в целом по стране.

Все разделились на три клана. Одни боятся заболеть, поэтому вакцинировались в первых рядах.

Вторые не верят в существование вируса, уверены, что вакцина нанесет еще больший вред организму, поэтому противятся до последнего.

А у третьих нет выбора - либо вакцинация, либо увольнение.

Хотя во время визита министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко глава региона Вячеслав Гладков уверял, что в нашей области «никто и никого не заставляет». Все, мол, по желанию. Основной рычаг воздействия на ситуацию – правильная информационная политика.

В любом случае, даже при всеобщем давлении со стороны работодателей и эмоциональных скачках тех, кто опасается, что на него не хватит вакцины, на Белгородчине нет проблем с пунктами вакцинации. Их достаточно для работы в спокойном темпе (159 с учетом выездных бригад). Давок, какие были зафиксированы в Воронеже, нет и в помине.