Металлоинвест повышает доходы сотрудников

Это уже второе повышение в текущем году: доходы работников предприятий Компании были увеличены на 5% с 1 марта.

Повышение доходов пройдёт в два этапа: с 1 сентября будет повышена зарплата для рядовых сотрудников, а с 1 октября – для линейных руководителей и управленческого звена предприятий.

На эти нужны до конца года будет выделено около 800 миллионов рублей с учетом отчислений на социальное страхование. Основная часть этих средств будет направлена на обеспечение гарантированного роста заработных плат на 3%. Оставшиеся 2% фонда повышения будут распределены для увеличения размера текущих выплат.

- Наш приоритет – лидерство в отрасли по уровню доходов сотрудников. В этом направлении мы ведем системную работу, – прокомментировал генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев. – Сегодня перед нами стоят новые вызовы: внедрение «зеленых» технологий, сокращение углеродного следа продукции, цифровизация производства. Успешное решение этих задач во многом зависит от нашей возможности привлекать и удерживать лучших профессионалов.

Всего за последние три года рост среднемесячной заработной платы в Компании, в зависимости от предприятия составил 32-35%.

Металлоинвест, ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из ведущих региональных производителей высококачественной стали, также реализует широкий спектр социальных программ для сотрудников, членов их семей и бывших работников. На поддержку здоровья и организацию отдыха, льготное питание, компенсации и выплаты в различных жизненных ситуациях и другие социальные программы Компания направила в 2020 году около 3,7 миллиарда рублей, что на 22% больше, чем годом ранее.