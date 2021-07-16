Партия «Новые люди» указала властям Белгорода на проблему недобросовестных управляющих компаний

Чтобы разобраться в ситуации, сторонники партии отправились на встречу с жильцами многоэтажки.

Жильцы многоквартирного дома на улице Богдана Хмельницкого в Белгороде обратились за помощью в приемную Новых людей. Горожане долго жаловались на недобросовестную управляющую компанию, но ответа так и не получили. Устранять проблемы никто не спешил.

АКТЫ ПОДПИСАНЫ

Чтобы разобраться в ситуации, сторонники партии отправились на встречу с жильцами.

- В 2014 году в нашем доме был произведен капитальный ремонт. Заказчиком выступило управление капитального строительства Белгородской области, подрядчиком – компания «Континент». Составили смету на проведение капремонта, - рассказывает Олег Горбунов, житель дома №88.

По словам жильцов, некоторые виды работ были проведены некачественно, а какие-то и вовсе не были выполнены. Тем не менее, акты по выполнению работ управляющая компания подписала. Жители дома на Богданке попросили предоставить им смету капремонта, но не получили никакой информации. Были отправлены обращения в УК №14 по состоянию проводки и с вопросом об отключении воды. В управляющей компании заявили, что «был произведен демонтаж проводки», которого не было, а воду и вовсе никогда не отключали.

В апреле управление государственного жилищного надзора Белгородской области поручило управляющей компании исправить 16 неисправностей. На сегодняшний день выполнен лишь один пункт. В июне заместитель губернатора попросил предоставить ему акты выполненных работ и провести проверку с фотоотчетом, а также разобраться с начислением пеней по содержанию жилья. На данный момент УК ничего не выполнила.

Сейчас дом находится в плачевном состоянии. Лестничные пролеты полуразрушены. Из ступенек торчит арматура, в подъездах висят мотки старой электропроводки. А у жильцов все еще теплится надежда на решение проблемы.

Олег Горбунов: "Мы неоднократно обращались в УК, но получали только отписки"

- Такая ситуация небезопасна для жителей дома, особенно для детей. Мы неоднократно обращались к директору управляющей компании №14, но постоянно получаем отписки о том, что все якобы исправлено. Хотя вы прекрасно видите, что ничего не делается, - сетует Олег Горбунов, житель многоквартирного дома.

Своего соседа поддерживает Александр Бугаёв:

- После капремонта дома, после первых заморозков и оттепели потекла крыша. Все без исключения квартиры на верхних этажах затопило.

После проведенных в 2014 году работ крышу перекрывали уже трижды, но и это не предел. Она по-прежнему течет. Вода при сильных осадках стекает не по трубам, а по стенам квартир. Не выдерживают натиска стихии и подвальные помещения – их с завидной периодичностью затапливает. Но власти города и УК №14, похоже, не заинтересованы в улучшении состояния жилища рядовых граждан.

ЕСТЬ НАДЕЖДА

На встрече с жильцами дома на Богданке сторонники партии «Новые люди» дали им юридическую консультацию. Они рассказали, куда обращаться и что делать дальше, чтобы решить проблему. Партийцы готовят обращение к врио губернатора о недобросовестной работе «управляйки».

Чтобы привлечь внимание общественности к проблеме, жильцы сняли и выложили в соцсети видеоролик. И это сработало. На следующий день к дому №88 приехала комиссия из представителей администрации, жилнадзора и ЖКХ. Правда, жителям так никто и не сказал, когда и какие меры будут приниматься. Но внимание к проблеме привлекли, а это уже первый и самый важный шаг. Новые люди готовы и дальше отстаивать право на достойную жизнь.

- Мы хотим, чтобы общение между гражданами и властью было доступным, понятным, прозрачным. Чтобы те, кто принимает решения, издает законы, действует на различные городские инстанции, относились с полным пониманием к просьбам людей и участвовали в улучшении благосостояния их жизни. Потому что люди важнее, - подчеркнула Ольга Сополева, сторонник партии.