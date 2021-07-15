Позор в Курске: белгородский «Салют» пропустил шесть безответных голов

Это первое столь крупное поражение белгородцев с сентября 2019 года. Фото fcsalyut.ru.

В Курске в рамках 1/256 финала Кубка России местный «Авангард» устроил фирменное издевательство над белгородским «Салютом».

Напомним, что в первой декаде июля клубы провели два тренировочных матча. В Белгороде команды разошлись миром (1:1), а в Курске победили гости – 3:0.

Но первый официальный матч сезона завершился обескураживающей для белгородцев победой «Авангарда». Наши земляки переплюнули даже хорошо известную в болельщицкой среде песню группы «Чайф» про пресловутые 5:0. Куряне забили нам шесть безответных голов!

Причем, итог первой половины встречи не предвещал столь унизительного результата по истечении 90 минут. На 42-й минуте «Авангард» открыл счет – отличился Ярыгин.

Окончательно хозяева склонили чашу весов в свою пользу в дебюте второго тайма – с интервалом в семь минут Мязин (55-я) и Имуллин (62-я) довели перевес до трех мячей. Еще трижды куряне огорчили географических соседей в заключительную десятиминутку – Сапрунов (81-я), Гершун (85-я) и Мохаммад (90+5, с пенальти) оформили самую крупную победу на этой стадии турнира.

Это первое столь крупное поражение белгородцев с сентября 2019 года. Почти два года назад «Салют» выдал еще более жалкое зрелище – пропустил семь безответных голов в выездной встрече с дублем «Химок».

Теперь 18 июля «Салют» проведет первый матч в рамках первенства страны. На своем поле примет пензенский «Зенит». Начало игры в 19:00.