Почти 130 млн рублей задолжали за электроэнергию жители двух крупнейших районов Белгородчины

На сегодняшний день более 60 отключенных 1 июля домовладений вновь подключены к сети. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Почти 130 миллионов рублей задолжали за электроэнергию жители двух крупнейших районов региона – Белгородского и Староосколько городского округа.

Не отстают и городские округа поменьше. В Шебекинском за электроэнергию не платят семь процентов клиентов энергосберегающей компании, в Губкинском – девять, а в Яковлевском – 14, то есть каждый седьмой потребитель.

На сегодняшний день более тысячи бытовых абонентов предупреждены о возможном дистанционном отключении электроэнергии. Срок погашения – до 29 июля.

То есть у потребителей есть еще почти три недели, чтобы ликвидировать задолженность.

Напомним, что дома должников будут обесточены в удаленном формате с помощью компьютера.

Не стоит ждать почтальона. В соответствии с действующим законодательством уведомление о задолженности может быть направлено потребителю любым способом с возможностью подтверждения доставки, вплоть до смс-сообщения или звонка с записью разговора на телефонный номер, указанный в договоре энергоснабжения.

Если вы получили уведомление, стоит поторопиться внести денежные средства до указанной даты ограничения. Так поступили более трех тысяч потребителей, домовладения которых были поставлены в график отключения электроэнергии на 1 июля. В итоге до ограничения энергоснабжения довели ситуацию 96 из 4387 человек, уведомленных о просроченной задолженности.

На сегодняшний день более 60 отключенных 1 июля домовладений вновь подключены к сети. Но для того, чтобы ваш дом снова был подключен к электроэнергии, владельцы должны были ликвидировать не только задолженность, но и компенсировать энергетикам расходы, связанные с ограничением и подключением ресурса (п.121(1) постановления Правительства РФ от 06.05.2011 года N 354).

Если вы попали в затруднительные обстоятельства и не можете сразу избавиться от долгов, срочно обратитесь в ближайший офис энергосберегающей компании. Вместе с ее сотрудниками вы найдете приемлемое решение проблемы. Погасите задолженность, пока не погас свет!