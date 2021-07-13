Металлоинвест выступит спонсором выставки в Третьяковской галерее

Выставка будет работать в Третьяковке с 8 сентября 2021 года по 9 января 2022-го.

Экспозиция будет включать более 170 произведений, среди которых живописные полотна, графика, воспроизведения несохранившихся работ, а также мультимедийная инсталляция гигантского панно, которое было представлено на международной выставке в Нью-Йорке в 1939 году.

- Мы гордимся многолетней дружбой с Третьяковской галереей и проектами, реализованными совместно с благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» в регионах присутствия Компании, - заявила заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова. – Поддержка выставки Юрия Пименова – знаковый проект для Металлоинвеста. Мы убеждены, что поддержка культуры и создание творческой атмосферы важны для развития технологий, индустриального роста и повышения качества жизни в целом.

Творчество художника близко и созвучно философии Компании. Юрий Пименов шел в ногу со временем и во многом опережал его, был открыт новому, его интересовал характер отдельного человека. Наша отрасль сегодня активно меняется, и Металлоинвест стремится быть в авангарде развития новых технологий, нацеленных на глобальное повышение экологичности производства, в центре которого остаётся человек».

- Третьяковская галерея впервые представляет полную коллекцию работ уникального художника Юрия Пименова, который наиболее точно и остро отразил 20-е, 30-е и далее 50-60-е годы, что само по себе феноменально, - отметила генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. - В картинах Юрия Пименова мы наблюдаем эволюцию духа времени. Его творчеству присущ радикальный переход от одной концепции к другой. Он изобразил то человеческое, личностное, индивидуальное, что было в мироощущении молодых людей того времени.

Хочу выразить огромную благодарность компании «Металлоинвест», нашему давнему партнеру, за поддержку этого проекта. В его реализации также принимает участие Курская картинная галерея им. А.А. Дейнеки, в которой совместно с Металлоинвестом мы провели не одну выставку из собрания Третьяковской галереи, - пояснила Трегулова.